Původní koordinátorka městské mobility Denisa Kotková, kterou veřejnosti vedení města představilo loni na veřejném setkání koncem října, totiž odešla na mateřskou dovolenou. „Cyklokoncepce není sice jedinou náplní koordinátora městské mobility, on by se měl starat o dopravu jako takovou a její koncepční řešení,“ připomněl starosta Jan Konvalinka s tím, že nyní město hledá na tuto pozici záskok.

Příbram loni na podzim veřejnosti představila vznikající cyklokoncepci, jejímž autorem je Jaroslav Martinek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Koncepce ještě není zcela hotová. Měla by ale obsahovat nejen cyklotrasy. Její součástí by měl být i web s celým balíkem rad a informací pro cyklisty.

„Do ledna nebo února by měla být hotová analytická část městského generelu dopravy a námi navržená cyklokoncepce by měla být použitá jako jedna z vrstev tohoto dokumentu, takže to bude užitečně použito pro další rozvoj města,“ řekl místostarosta Martin Buršík.

Svůj návrh cyklotras mají také zástupci ORP Příbram. Ovšem naráží na drobné nesrovnalosti s městským návrhem cyklotras. „Většinou je problém v tom, že ne vždy je vlastníkem pozemku město,“ vysvětlil Buršík. V letošním roce by proto měla vzniknou pracovní skupina, která by měla cyklokoncepci města dokončit a také vyřešit tyto nesrovnalosti.