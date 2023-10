/FOTOGALERIE/ Osvědčený program Hornické pohádky nabídne v areálu dolu Anna na Březových Horách Hornické muzeum Příbram v sobotu 7. října i pak v neděli. Vedle oblíbeného pohádkového vyprávění, kdy si svět permoníků není třeba představovat, protože tohle prostředí je všude kolem, však muzeum přichází také s méně obvyklou nabídkou. Chystá rovněž archeologické dílny pro děti; taktéž v Příbrami. V Chotilsku pak bude možné navštívit textilní workshop představující zpracování vlny tak, jak to dělávali předkové.

Víkendová nabídka Hornického muzea Příbram v areálu dolu Anna: Hornické pohádky. | Foto: archiv Hornického muzea Příbram/foto: Martin Zoubek

Hornické pohádky v tajuplně osvětleném podzemí už znají nejen skalní příznivci příbramského muzea a jeho péče o havířský odkaz. Po oba víkendové dny jsou rodiny s dětmi od tří let zvány na speciální prohlídky Prokopské štoly doprovázené pohádkami a vyprávěním havířů, a to od devíti do sedmnácti hodin, připomněla programová pracovnice muzea Stanislava Moravcová. „Chybět nemůže ani jízda důlním vláčkem,“ upozornila na jedno z velkých lákadel. Vstupné činí 60 Kč – a vzhledem k omezené kapacitě muzeum doporučuje rezervaci na telefonním čísle 318 630 149.

Další dva mimořádné programy jsou spojeny pouze se sobotou 7. října. Za 30 Kč lze v kulturně vzdělávacím centru dolu Anna mezi desátou a sedmnáctou hodinou navštívit archeologické dílny. Představí rozmanitost práce archeologů vyzvedávajících ze země doklady o životě lidí před tisíci let, ale i před stovkami – nebo jen desítkami. Nabídnou i možnost různé činnosti si vyzkoušet.

Jak předci zpracovávali vlnu je název programu, který v sobotu odpoledne, od třinácté do sedmnácté hodiny, lze navštívit v muzeu v Chotilsku. To s touto nabídkou přichází ve spolupráci s Muzeem zlata Nový Knín, které je pobočkou příbramského muzea. Zde je vstupné dobrovolné. Na návštěvníky čeká možnost vyzkoušet si předení, česání, tkaní nebo plstění. „K vidění budou kolovrátek, česací hřebeny, míchací hřebeny, kolíčkový stav a ruční vřeténka i ukázka paličkování,“ poznamenala Moravcová. Upozorňuje rovněž na možnost zakoupit česanou vlnu a drobné výrobky z vlny.