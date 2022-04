Éru slávy a rozkvětu příbramského dolování připomenou hornické slavnosti, které se chystají na pátek 29. a sobotu 30. dubna. Komponovaný program pořádá Cech příbramských horníků a hutníků ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a Divadlem Antonína Dvořáka; za podpory Středočeského kraje, města Příbram, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Praha, Nadace Landek a dalších organizací, vypočetla programová pracovnice muzea Stanislava Moravcová.

PODÍVEJTE SE: Dobrovolníci uklízeli Brdy. Na pomoc přijely i golfové vozíky

Právě v muzeu slavnosti začnou, a to v pátek od 14:30 v areálu Ševčinského dolu. „Následně odtud vyjde průvod krojovaných horníků a hutníků se zástupci z celé České republiky směrem k dolu Marie, pokračovat bude k ředitelství odštěpného závodu Správa uranových ložisek státního podniku DIAMO – a přes náměstí 17. listopadu k Divadlu Antonína Dvořáka,“ zve Moravcová na jedinečnou podívanou. Na sobotu se v příbramském kině chystá promítání dokumentárních filmů o místním hornictví a hutnictví, které průvodním slovem doplní ředitel muzea Josef Velfl.

Letošní ročník hornických slavností se vedle vzpomínek na slavnou báňskou historii města stane i připomenutím několika konkrétních výročí: v lednu uplynulo 290 let od narození významného hormistra a huťmistra Jana Antonína Alise (1732), slaví se 200 let od zaražení jámy Marie (1822) či 190 let od zaražení jámy Prokop (1832). Připomíná se také 170 let od prvního Skoku přes kůži v Příbrami (1852), což je dodnes živý ceremoniál slavnostního večera. Původně souvisel s přijímáním nových studentů označovaných jako fuksové čili lišáci „do cechu“; skákání přes část tradiční hornické výstroje zvaný flek dobře znají i novodobé generace příbramských průmyslováků.

FOTO: Nerosty kam se podíváš. V Příbrami se uskutečnila velká burza minerálů

Nejenom historikové také letos vzpomínají na 130 let od důlní katastrofy v březohorském rudném revíru (1892), kdy kvůli požáru v dole Marie zemřelo 319 horníků – jak v této jámě, tak i v Ševčinském dole a dolech Anna, Prokop a Vojtěch, kam v podzemí pronikly jedovaté zplodiny. Z novodobé historie se připomíná 65 let od zaražení uranové šachty č. 16 Háje (1957); ta se stala nejhlubším dolem v republice i ve střední Evropě.