Příbram investuje do opravy hřbitovní zdi 150 tisíc

Příbram /FOTOGALERIE/ - Déle než měsíc čelí vedení města kritice veřejnosti a opozice kvůli spadlé obvodové zdi březohorského hřbitova. Ta se zřítila 13. září a zatím není stále jasné, kdy a kdo ji opraví.

Hlavním problémem jsou totiž majetkoprávní vztahy. Na špatný stav zdi upozorňovala veřejnost už delší dobu.

V havarijním stavu je obvodové zdivo téměř kolem celého hřbitova. Problém je ale podle radnice v tom, že město je pouze jeho správcem, vlastníkem pozemku a hřbitova je farnost u kostela sv. Vojtěcha v Březových Horách. Názorově se rozchází s římskokatolickou farností, která si myslí, že by opravu zdi mělo provést město, to se ale zase opírá o zákon o obcích, kde se uvádí, že města a obce nemohou investovat peníze do cizího majetku.

„Z úterního zasedání městské rady míří do zastupitelstva návrh, aby město dalo farnosti na opravu zdi dar ve výši 150 tisíc korun. Pokud to zastupitelé odsouhlasí, tak by se s opravou mohlo začít ještě v listopadu,“ sdělil místostarosta Václav Švenda s tím, že zastupitelé se také budou zabývat provozování březohorského hřbitova v budoucnosti.