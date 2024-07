V souvislosti s obnovou dojde k částečné uzavírce ulic Hailova a Gen. R. Tesaříka, což ovlivní i veřejnou dopravu. Linka MHD 506 bude ze zastávky Nemocnice odkloněna přes ulice U Nemocnice, Riegrova, Plzeňská a Hailova do zastávky Jiráskovy sady. Ve směru Zdaboř se trasa linky nemění. Následně se uzavírka přesune do opačného směru, kdy bude linka MHD 506 ve směru Zdaboř odkloněna přes ulice Hailova, Plzeňská, Riegrova a U Nemocnice do zastávky Nemocnice.

„V této etapě se dočkáme úpravy prostranství ve spodní části, přičemž v příštím roce bychom chtěli zrekonstruovat celou levou stranu Jiráskových sadů, tedy prostranství za autobusovým zálivem před budovami škol. V současné době již bylo vydáno stavební povolení,“ uvedl 1. místostarosta Vladimír Karpíšek.

Na první etapu bude navazovat projekt „Kanalizace u spadiště“, který řeší kanalizaci v ulici Pivovarská. Tento projekt rovněž provede společnost Bagger BS s. r. o. za částku 2 256 559 Kč včetně DPH. I tato zakázka byla vysoutěžena za nižší částku, než byla předpokládaná hodnota.

V současné chvíli probíhá v Příbrami několik oprav současně, především stojí za zmínku probíhající opravy na ulici Pivovarská, kde je nyní uzavřena část pěší zóny a bylo zavedeno omezení vjezdu do ulice osobním automobilům.

Zároveň je již druhým týdnem rozkopaná ulice Jana Drdy, kde byl kvůli opravám omezen přístup do ulice osobním automobilům, tato situace je zvláště nepříjemná pro lidi, kteří ulici využívali k parkování.