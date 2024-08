Nejžádanější obory rekvalifikací

Zájem o rekvalifikace je největší v oblastech získávání řidičských průkazů skupiny C, kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách, účetnictví a zejména v oborech IT a Průmyslu 4.0. Menší zájem je o řemeslné činnosti a technické obory, což je částečně způsobeno jejich časovou a technickou náročností.

Statistika nezaměstnanosti

Ke konci července 2024 bylo v evidenci Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami 18 431 žen, což představuje 57,9 % všech uchazečů. Evidováno bylo také 3 536 osob se zdravotním postižením, což je 11,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. Absolventi škol a mladiství tvoří 4,3 % nezaměstnaných, jejich počet vzrostl na 1 358, což je o 24 více než v předchozím měsíci a o 209 více než před rokem.

Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji je 3,2 %, což je o 0,2 procentního bodu více než na konci června. Nejvyšší nezaměstnanost vykazují okresy Kolín (4,4 %), Kladno (4,3 %) a Mělník (4,3 %). Nejnižší nezaměstnanost je v okresech Praha východ (1,5 %) a Praha západ (1,7 %).

Volná pracovní místa

K 31. červenci 2024 bylo v evidenci úřadu práce 51 043 volných pracovních míst, což je o 190 méně než v předchozím měsíci a o 3 020 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,6 uchazeče. Nejvíce volných míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením je 1 261, což představuje 2,8 uchazeče na jedno místo.

Aktivní politika zaměstnanosti

Prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti bylo od začátku roku podpořeno 4 918 osob, z toho 4 393 bylo zařazeno do rekvalifikačních kurzů. Podpora rekvalifikací a vzdělávání je klíčová pro zlepšení postavení uchazečů na trhu práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti.

Nezaměstnanost ve Středočeském kraji sice vzrostla, ale díky rekvalifikačním kurzům a aktivní politice zaměstnanosti mají uchazeči o zaměstnání stále možnost zlepšit své dovednosti a najít nové pracovní uplatnění.