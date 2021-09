Právě s připomínkou vzniku legionářské obce v roce 1921, která sdružila navrátilce ze zahraničních vojenských jednotek bojujících v první světové válce proti rakousko-uherskému mocnářství a jeho spojencům i sovětskému režimu v Rusku, souvisí i páteční slavnostní osvětlení na příbramském náměstí T. G. Masaryka: od 20 do 22 hodin tam bude nasvícena budova bývalého báňského ředitelství. K oslavám jejích stých narozenin se města i obce symbolicky připojují právě pomocí světla – nasvícením některého objektu barvami české trikolóry.

Z balkonu oznámili vznik republiky

Budova někdejšího báňského ředitelství představuje v Příbrami nejvýznamnější symbol československé státnosti. Právě z jejího balkonu byl 29. října 1918, s denním zpožděním oproti Praze, oznamován vznik samostatného státu. To se nicméně odehrávalo bez účasti legionářů: ti ještě bojovali na frontách ve Francii, Itálii i v Rusku; válka skončila až 11. listopadu. Domů se vraceli postupně od prosince 1918 až do listopadu 1920.

O víkendu se zájemci mohou vydat slavit také do lešetického Památníku Vojna – pokud se tedy v sobotu nevypraví přímo na manifestační sjezd legionářské obce do Prahy. Hornické muzeum Příbram připravilo v lešetickém památníku výstavu představující osobnosti 1., 2. a 3. odboje, přičemž významný podíl na odporu proti monarchii, nacistům i komunistům měli právě legionáři. Výstava, kterou lze navštívit v rámci běžného vstupného, trvá až do konce roku – avšak od pátku do neděle jsou k ní připraveny i komentované prohlídky.

Sousoší připomíná osudy legionářů

Příbramskému muzeu, které v minulosti vydalo publikaci Legionáři z Příbramska, se zatím podařilo získat informace o třech tisících legionářích pocházejících z regionu – přičemž sedm stovek z nich bylo přímo z Příbrami a Březových Hor. Jejich osudy připomíná postava legionáře v sousoší Václava Šáry nazvaném Padlým synům Březových Hor: památníku věnovaného obětem první světové války na náměstí Hynka Kličky. Pomníky a pamětní desky se nacházejí i v řadě dalších míst na Příbramsku.

Výstavu ke stému výročí založení Československé obce legionářské chystá také Státní okresní archiv Příbram. Bude mít název Život a cesty československých legionářů. Výstavu s volným vstupem bude možné navštívit od 13. října do 30. listopadu; přístupná bude i během státního svátku 28. října. S vernisáží, pokud ji nezhatí epidemická situace, se počítá 12. října od 17 hodin.