O koupi projevila zájem Jana Merunková a obě strany podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Zároveň uzavřely i nájemní smlouvu na 8 500 korun měsíčně na celý areál. Částka představuje součet pojištění a daň z nemovitosti rozpočítanou do dvanácti měsíců. „Aby paní Merunková měla během splácení prostor na rozvoj zámku a zároveň jej řádně platila,“ vysvětluje Landa.

Jenže Jana Merunková prostřednictvím svého zapsaného ústavu Zámek Hluboš podmínky smlouvy neplnila a zámek přestala splácet. Landa ji tedy obě smlouvy vypověděl. Načež se celá věc dostala až k soudu. A mezitím, co soudci rozhodují, národní památka chátrá.

Spor se táhne už druhým rokem. Můžete přiblížit, jak to vypadá nyní?

Paní Merunková se měla vystěhovat už minulý rok v listopadu, kdy jsem nájemní smlouvu řádně vypověděl. Místo toho na mě skrze svého advokáta podala žalobu. Situace je v současnosti prakticky nezměněná. Po několikero odkladech proběhlo stání u okresního soudu v Příbrami, kdy soudce v tomto případě rozhodl v náš prospěch. Jasně konstatoval, že výpověď nájemní smlouvy byla oprávněná a v druhé žalobě padlo, že se má vystěhovat. V obou případech se ale protistrana odvolala bez zdůvodnění a soud je musel o doplnění vyzývat.

Soud rozhodl: Jana Merunková se musí odstěhovat ze zámku Hluboš. I její ústav

Co to pro vás jako vlastníka zámku znamená?

Je to tak, že platím sto tisíc korun hypotéku na zámek, zatímco paní Merunková tam hospodaří za osm a půl tisíce měsíčně a není schopna zajistit ani základní údržbu. K čemuž byla opakovaně vyzývána. Navíc v zámeckých prostorách v rozporu s jakýmikoliv hygienickými a protipožárními a dalšími předpisy provozovala své podnikání. Dopadlo to tak, že to musel zatrhnout stavební úřad. Na webových stránkách jejího spolku se nyní dočtete, že je z technických důvodů zavřeno.

Jak to nyní na Hluboši vypadá?

Ta památka chátrá. Zahrada zarůstá náletovými dřevinami, nejsou vyčištěné okapy a do hlavní budovy zatéká. To jsme zjistili, až když nám na konci ledna tohoto roku byl soudně umožněn přístup. Čili nejsou vůbec zajištěny základní činnosti k tomu, aby se stav nemovitosti nezhoršoval. Došlo to tak daleko, že jsme paní Merunkové poslali výzvu, aby tyto práce zajistila. Z toho všeho ostříhali část plotu a zahradu posekali jen jednou. Celý areál pustne.

Věc se dostala už i do televize a ukázalo se, že ve správcovském domě, ve kterém paní Merunková bydlí, došlo k stavebním úpravám. Co na to říkáte?

Tuto skutečnost jsem se dozvěděl až při natáčení, když se paní redaktorce povedlo zkontaktovat místního nájemce, který ji pustil dovnitř. On jí řekl a vlastně i ukázal, že se tam dějí stavební úpravy a že se další prostory mají pronajímat. Nicméně osobně to nemohu potvrdit, protože mě do objektu paní Merunková nepouští.

Bylo ale zřejmé, že se ve správcovském domě pracovalo. Jako majitel jste něco takového povolil?

Nic jsme nepovolili. Ten domek je totiž památkově chráněn včetně dalších objektů v areálu zámku. Čili jakékoli úpravy omítek, podlah rozvodů elektriky, topení a dalšího je potřeba dělat nejen s mým souhlasem, ale i za dohledu odboru památkové péče.

Zámek Hluboš: Spor kolem prodeje se protahuje. Památka dál chřadne

Snažíte se alespoň v nějakém směru s paní Merunkovou domluvit?

Tady už téměř není na čem. Vyzvali jsme ji, že jestli chce v cestě ke koupi zámku pokračovat, musí doložit finanční solventnost – například složením hotovosti u notáře a podobně. Dodnes tak neučinila.

Co se bude dít dál?

Soudní spory o platnosti výpovědi nájemní smlouvy a vystěhování přešly z okresního soudu v Příbrami na městský soud v Praze, který nařídil jednání na 31. ledna. Vedle toho už 8. listopadu mělo u stejného pražského osudu proběhnout stání k platnosti výpovědi smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Jenže se protistrana z důvodu nemoci advokáta na poslední chvíli před začátkem jednání omluvila a oznámení o jeho zrušení přišlo do datové schránky mého právního zástupce čtyři minuty před zahájením. Nové jednání je nařízeno na 6. února.

Jaký z toho všeho máte pocit?

Zde nabývám dojmu, že paní Merunkové nejde o spravedlnost, ale pouze se snaží z výhodného nájmu vytěžit maximum. Nejvíce mě pak dostává, jak se její zapsaný ústav Zámek Hluboš sebeprezentuje na webových stránkách, jaký má zájem o záchranu této kulturní památky. Přitom nejsou schopni zajistit ani základní údržbu a nám odpírá přístup, abychom mohli opravovat.

Historie zámku Hluboš

Pozdně barokní zámek Hluboš vznikl přestavbou někdejší tvrze v polovině 16. století. Kolem roku 1872 byl rozšířen a v pseudorenesančním slohu upraven. Počátkem dvacátých let minulého století zámek sloužil jako letní sídlo prezidenta Masaryka a od roku 1958 je prohlášen kulturní památkou.

Od roku 1926 jej koupil příbramský továrník Josef Kolařík a jeho rodina místo vlastnila až do znárodnění v roce 1948. Na zámku se poté vystřídala celá řada uživatelů. Byla zde politická škola, kasárna, ubytovny pro dělníky uranových dolů a také střední odborné učiliště s internátem.

Po revoluci byl majetek v restitucích navrácen potomkům Josefa Kolaříka, kteří jej postupně opravovali. Od května roku 2001 byla na zámku zpřístupněna rozsáhlá expozice, která především přibližovala historii místa a pobyt prezidenta T. G. Masaryka na Hluboši.

Od roku 2010 byl zámek uzavřen a nabízen k prodeji. O sedm let později jej koupil současný majitel Jiří Landa. Ten je také spoluvlastníkem novogotického zámku Vráž na Písecku, jenž funguje jako léčebné lázně s hotelem.