K velké přeměně Milínské se Příbram přiblížila, když úspěšně skončila výměna vodohospodářských sítí pod ulicí. Projekt za více než 21 milionů korun začal letos na jaře a ulice je opět plně průjezdná od 11. prosince tohoto roku. Původně se počítalo, že s dokončením této investice budou následovat přípravné práce na plánovanou kompletní přeměnu ulice, která měla připadnout na rok 2024. To se ale nakonec nestane.

„Určitě se to bude odkládat, a to s největší pravděpodobností až do okamžiku, kdy bude vybudován jihovýchodní obchvat města. Poté bychom usilovali o to, aby Milínská přestala být silnicí první třídy a byla normální městskou komunikací. Momentálně tedy usilujeme o to, aby ŘSD kvalitně upravilo i zbývající povrch komunikace, protože se zde ještě několik let bude jezdit jako dosud,“ vysvětlil starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Současná podoba Milínské se tedy nezmění až do dokončení jihovýchodního obchvatu města, o kterém se mluví už více než sedm let. „V roce 2024 se začne druhou etapou a práce by měly trvat něco přes rok. V roce 2026 se na výstavbu naváže první etapou,“ uvedl starosta.

Jihovýchodní obchvat Příbrami má dostat ze silnice číslo I/18 tranzitní dopravu včetně vnitroměstské. Podobně tomu bude i u silnice číslo 66, která vede právě Milínskou. Nová objízdná komunikace se v první etapě napojí na osmnáctku východně za obcí Dubno, odkud povede k Brodu. Dále bude směřovat jižně od Příbrami k Bohutínu, za nímž se napojí na silnici číslo 18. Obě části obchvatu se jižně za Příbramí propojí se silnici číslo 66, jež přivádí motoristy k nájezdu na dálnici D4 u Milína.