Příbram nechá stanovení termínu zápisů do škol na ředitelích

Rodiče budoucích prvňáků se v těchto dnech nejvíce zajímají o to, jak to bude letos se zápisy do škol. Důvodem jsou bezpečnostní a hygienické opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Letos se budou muset obejít bez dětí.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karásek Jan