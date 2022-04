Připomíná záměry schválené krajskými radními s tím, že šetřit bude nemocnice nejen zateplením stěn, stropů a střech a lepší výplní otvorů, ale také změnou osvětlení, instalací LED technologií a rovněž instalací fotovoltaického systému – tedy slunečních panelů. Podle současných propočtů se návratnost investice čeká zhruba za 17 let.

Unikátní na energetických úsporách je jejich financování metodou EPC (Energy Performance Contracting). Ta má být založena na tom, že dodavatel nového řešení opatření navrhne, zrealizuje i zajistí financování, přičemž dosažení úspor garantuje: právě z ušetřených peněz se totiž budou v budoucnu splácet vynaložené náklady. Jinými slovy: tento model je založen na tom, že si zákazník objedná úsporná opatření, za jejichž zavedení aktuálně neplatí. Pouze hradí plus minus stejné částky za energie jako dosud – a z ušetřených peněz se splácejí náklady na přijaté opatření. Po jejich uhrazení by se výdaje měly snížit. Tak alespoň vysvětloval princip EPC někdejší náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), když v minulém volebním období rozjetí tohoto modelu prosazoval – a prosadil. „Jde o financování projektu energeticky úsporných opatření z budoucích úspor,“ vysvětloval v minulosti Deníku s tím, že rizika – třeba pro případ, že by se nakonec nepodařilo ušetřit tolik, kolik slibují výpočty – nese dodavatel. Náklady se nicméně mohou objevit v souvislosti s přípravou projektu.

Jestliže se práce na prvních EPC projektech Středočeského kraje rozjela od roku 2019, nyní se chystá pokračování. Středočeští radní schválili projekt EPC II , který obsahuje soubor objektů v příbramské nemocnici. Energetické úspory by se v jejím areálu měly týkat budov B, C, E a F. K financování krajský úřad uvádí, že se sdruží finance ze zdrojů nemocnice a z dotačních peněz. „Projekt EPC II bude finančně krytý ze strany Oblastní nemocnice Příbram ve výši kofinancování 37 522 539 Kč v letech 2023–2040 a dotací z Národního programu životní prostředí ve výši 18 380 761 Kč v roce 2023,“ zmiňuje web kraje.

K řešení projektů metodou EPC přistoupil Středočeský kraj ve zmiňovaném roce 2019. Aktuální jsou tři pilotní projekty, zahrnující objekty krajského úřadu v Praze, nemocnice v Kutné Hoře a nemocnice v Mladé Boleslavi; dohromady investice dosahuje zhruba 200 milionů korun. Prvotní zkušenosti s přípravou těchto projektů vedly k odstartování přípravy projektů EPC II zahrnující celkem 77 organizací Středočeského kraje. „Tato příprava je navíc podpořena z 90 procent (cca 2,4 milionu eur) ze strany Evropské investiční banky (EIB). Podmínkou EIB k financování přípravy je takzvaný pákový efekt 1:20, který za každou korunu investovanou do přípravy předpokládá investici v realizaci v hodnotě 20 Kč,“ připomíná krajský úřad. S dodatkem, že již v polovině března radní schválili seznam celkem 105 objektů pro řešení energetických úspor, kde zamýšlená opatření vyjdou na téměř 960 milionů korun.

Nynější náměstek hejtmanky pro oblast oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik připomněl, že tato příprava a její způsob financování je již nyní velkou inspirací pro některé další kraje a města. „Svým rozsahem a způsobem financování je příprava projektů EPC II zcela jedinečná a unikátní minimálně v rámci České republiky,“ zdůraznil.