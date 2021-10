V některých okresech, jako například v Mladé Boleslavi, se v reakci na tyto změny zvyšuje zájem o očkování. Nicméně na Příbramsku je v této spojitosti situace klidnější a s novým vládním nařízením zatím v Oblastní nemocnci Příbram neregistrují vyšší zájem o vakcínu. „Tam prozatím nějaký razantní zájem nesledujeme. Vždy se jedná pouze o desítky pacientů týdně,“ uvedl mluvčí nemocnice Martin Janota.

Nicméně počet zájemců o očkování se zvýšil spíše u možnosti si nechat aplikovat posilovací dávku. Ministerstvo zdravotnictví na začátku minulého týdne zkrátilo rozestup mezi dokončenou druhou dávkou a třetí dávkou z osmi na šest měsíců. Tu mohou dostat všichni zájemci bez ohledu na věk či zdravotní stav.

„Zvýšený zájem jsme zpozorovali hlavně v době, kdy se snížila lhůta mezi ukončením očkováním a třetí dávkou a v tuto chvíli můžeme potvrdit, že se očkuje více, než se dosud očkovalo,“ konstatoval mluvčí.

Přitom to vypadá, že vyšší zájem o třetí dávku stoupá s rostoucím počtem nových případů infekce. „Přijde nám to tak. S nárustem počtu pozitivních testů v republice postupně registrujeme větší zájem,“ dodává Janota. Příbramská nemocnice ke konci minulého týdne naočkovala třetí dávkou na 556 lidí a příští týden by to měl být téměř dvojnásobek. „V souvislosti s posilovací dávkou musíme už očkovat tři dny v týdnu, aby se netvořily fronty. V tomto týdnu naočkujeme kolem tisícovky lidí,“ sdělil mluvčí.

V zařízení jsou momentálně hospitalizováni čtyři covidoví pacienti. Ani jeden z nich není ve vážném stavu a nevyžaduje intenzivní péči. „Ti leží na standardním oddělení,“ uzavřel Martin Janota.