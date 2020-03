Příbramské divadlo zatím zrušilo všechna představení, koncerty a promítání v kině do neděle 15. března. „Za prodané vstupenky na akce od 10 do 15. března vracíme lidem vstupné. V pátek rozhodneme, jak to bude dál. Je to pro nás samozřejmě především velký finanční zásah,“ řekla zástupkyně ředitele Anna Čiperová. Podle jejích slov se omezení dotkne i zájezdů příbramského souboru a také domluvených hostujících souborů v Příbrami.

„V některých případech, které jsme dlouho domlouvali, si neumím představit, že sežene v brzké době nový termín. Komplikuje nám to také naše předplatné a podobně,“ dodala s tím, že jak to bude s případnou finanční kompenzací pro samotné divadlo zřejmě rozhodnou až další jednání s vedením města.

Online reportáž

Od rána se jednalo také v městském kulturním centru, které mělo v březnu pořádat několik velkých kulturních a společenských akcí jako například Sportovec regionu nebo Ples seniorů. "Budeme respektovat nařízení vlády a zrušíme velké plánované akce Sportovec regionu ve středu 18. března a Ples seniorů v pátek 20. března. Finanční ztráty, ke kterým tímto krokem dojde, zatím vyčíslené nemáme. U dalších akcí, které se měly konat například v divadle, se budeme snažit najít jiný termín a přeložit je," konstatoval vedoucí městského kulturního centra Vlastimil Ševr.

Naopak provozovatelé příbramského PB bowling baru Na Chmelnici vydali na sociálních sítí prohlášení, že v něm se akce neruší a platí daný program. „Všechny akce na PB bowlingu Na Chmelnici zůstávají v platnosti a nic se neruší, neboť se sem víc jak sto lidí nevejde," uvedl majitel klubu Petr Stawarz.

Také v Rožmitále pod Třemšínem se budou rušit jen některé akce. Kino například bude zatím normálně promítat. „Kvůli vývoji epidemie koronaviru v Evropě musíme zrušit zábavný program pro děti i rodiče Ledová show s Elsou, který se měl konat ve středu 18. března. Akce bude přesunuta na jiný termín. Vstupenky zůstávají v platnosti, případně je možné zakoupené vstupenky vrátit v kanceláři Městského kulturního střediska,“ sdělil ředitel střediska František Žán s tím, že možná dojde i ke zrušení Pyžamového plesu v sobotu 21. března.

V Dobříši už mají jasno a je zrušený páteční koncert skupiny United Flavour v místním kulturním domě. „Dohodli jsme s tak po debatě s naším zřizovatelem, kterým je město Dobříš. Jak to bude dál uvidíme, na konci března máme připravený koncert kapely Sto zvířat, kam chodí přes 200 lidí. Zatím jej nerušíme, ale uvidíme, jak se situace vyvine,“ přiblížila situaci v Dobříši ředitelka Jindřiška Kastnerová.

To samé platí i o příbramském koncertu popové legendy Bonnie Tyler, která má ve městě vystoupit koncem března. Pořadatel akce organizace VDN Promo zatím žádné oficiální vyjádření k této akci v souvislosti s koronavirem nedala.