„Občané měli dostatek času na zajištění roušek, dezinfekce. Vědí, jakým způsobem kontaktovat své lékaře, kam se obrátit s žádostí o pomoc nebo kde funguje odběrové centrum,“ řekl a dodal, že město zelenou linku znovu aktivovalo pro jistotu a pro zajištění pocitu bezpečí obyvatel. „Občané, zejména senioři, si na ni mohou obrátit s žádostí o radu,“ potvrdil Konvalinka.

Zatímco některá města v kraji plánují opět nastartovat služby pro některé skupiny občanů v podobě donášek nákupů nebo léků, jak známe z jara, na Příbramsku je neplánují . Důvod je jednoduchý: není o ně zájem. Někteří starostové říkají, že lidé se poučili z jarní vlny koronaviru. Odborníci nevylučují ani to, že příčinou je to, že se přes internet naučili objednávat zboží i lidé, kteří doposud e-shopům příliš nefandili.

V Příbrami mapují situaci neustále, seniorům a dalším rizikovým skupinám by dovedlo město pomoci pečovatelskou službou. Podobné je to i v Sedlčanech. „Zatím se taková potřeba neobjevila. Samozřejmě jsme připraveni okamžitě takové služby zajistit, nemáme s tím problém,“ odpověděl starosta Sedlčan Miroslav Hölzel na dotaz, zda v případě potřeby mohou senioři počítat s tím, že by jim někdo pomohl nakoupit.

Tak to ostatně bylo i na jaře. Poptávka ale byla minimální. „Jednalo se o jedince, nikoliv masivní potřeba,“ podotkl. Město má několik dobrovolníků, kteří se přihlásili, že by chtěli pomáhat. „Samozřejmě je využijeme v případě, že nám nebude stačit vlastní kapacita,“ poznamenal.

Dobrovolníky připravují také v Dobříši. „Poptávka možná bude a je potřeba mít lidi připravené, zřejmě ve stejném modelu, jako to bylo na jaře,“ potvrdila místostarostka Dagmar Mášová.

Tehdy infolinku obsluhovalo infocentrum v Dobříši. „Bohudík máme koho oslovit, budeme doufat, že se přidají i noví dobrovolníci,“ řekla. Za doby první vlny koronaviru podle jejích slov skvěle fungovali například skauti.

Poptávka po takové pomoci například seniorům ale dosud nebyla. Podle starosty Dobříše Pavla Svobody od jednoho ze zdravotnických zařízení přišla prosba o zveřejnění, že hledají dobrovolníky. „Co se týká města a pomoci obyvatel, čekáme, co se objeví za požadavky,“ dodal starosta.