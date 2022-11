Motoristé se mohou těšit na minimálně jeden jízdní pruh, a to směrem z centra. „Hlavní práce se dokončují. Znamená to, že se do ulice bude moci vracet život. V následcích dnech dojde k pokládce provizorního povrchu a od příštího týdne bude úsek otevřen pro osobní dopravu. Začátkem týdne to bude jeden směr a do konce týdne pak bude místo průjezdné obousměrně,“ sdělil starosta Jan Konvalinka.

Milínská ulice sice bude částečně průjezdná, ale zatím se v ní nebude dát parkovat, jelikož v rámci dokončovacích prací bude potřeba ještě provést například napojení rodinných domů na hlavní řad. Posléze by provizorní povrch měla nahradit finální pokládka asfaltu, která je naplánovaná na první týden v prosinci. „Poté se do ulice vrátí veškerá doprava,“ ujistil starosta s tím, že od 12. prosince by autobusová doprava měla v Milínské ulici fungovat už normálně podle jízdních řádů.

Během prací se stavebníci potýkali hned s několika problémy. Na poměrně krátkém úseku se setkali s velmi rozdílným podložím, kdy na jedné straně ulice bylo třeba zajistit speciální pažení kvůli nestabilnímu podloží a o pár desítek metrů dále zase museli odstranit skalní masiv. Několikrát se musel řešit i havarijní stav na vodovodním řadu.

„Stavba to nebyla jednoduchá a nejen obyvatelům této lokality přinesla komplikace v každodenním životě. Nicméně vodovodní i kanalizační rozvody je třeba s ohledem na jejich stáří a stav postupně systematicky měnit v celém městě,“ dodal Konvalinka.

Investice do nových vodohospodářských sítí v Milínské ulici vyjde město zhruba na 21 milionů korun. Práce začaly v dubnu, a jakmile zcela skončí, měla by se začít připravovat její celková rekonstrukce. Ta ale nezačne okamžitě. Ředitelství silnic a dálnic se do projektu nepustí dříve než v roce 2024. Předtím bude totiž opravami procházet most v Husově ulici. Pokud by se přistoupilo k plánovaným opravám ve stejný čas, ve městě by mohla zkolabovat doprava.