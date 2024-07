Most na Rynečku, který mnozí pro jeho šíři ani nevnímají jako most, bude brzy nahrazen. Na základě výsledků pravidelných mostních prohlídek dojde letos k jeho demolici a výstavbě nového mostu. Příprava této investiční akce byla zahájena již v roce 2021 a letos se dočkáme samotné realizace. Zakázku vysoutěžila společnost Swietelsky stavební s. r. o. za nabídkovou cenu 12 037 685,97 Kč včetně DPH, což je téměř o 350 000 Kč méně, než byla předpokládaná cena.

Most na Rynečku | Video: Jakub Krejčí

Práce na demolici stávajícího a výstavbě nového mostu budou zahájeny na konci července. V první etapě se práce budou týkat části u bytového domu, přičemž průjezd na velké parkoviště bude zachován z Březnické ulice. V dalších etapách prací, které bude možné realizovat po přeložce sítí společnosti ČEZ, bude vjezd na parkoviště stále umožněn přes most Ryneček a výjezd bude možný stávající jednosměrnou ulicí Ryneček.

„Práce na investiční akci Most Ryneček budou zahájeny v příštím týdnu s tím, že na realizaci díla je dle uzavřené smlouvy o dílo pět měsíců. První etapa se bude týkat pravé strany od vjezdu na parkoviště. Se samotnou demolicí mostu budeme muset počkat na přeložku společnosti ČEZ, která nám určila termín odstávky až na druhou polovinu září. Po celou dobu realizace bude velké parkoviště na Rynečku přístupné,“ říká 1. místostarosta Vladimír Karpíšek.

Výstavba nového mostu v centru města u frekventované silnice si vyžádá dopravní omezení v podobě uzavření jednoho jízdního pruhu, kdy bude doprava řízena semafory. Obyvatelé Příbrami a návštěvníci města by tak měli počítat s možnými komplikacemi v dopravě, které však přinesou modernější a bezpečnější most, jenž bude lépe vyhovovat současným potřebám města.

Tento projekt je dalším krokem v kontinuálním zlepšování infrastruktury města a zajištění bezpečnosti a komfortu pro všechny obyvatele. Příbramská radnice věří, že dokončení projektu proběhne bez komplikací a nový most bude sloužit místní komunitě po mnoho dalších let.

Investiční akce tohoto rozsahu není pro město Příbram ničím novým. V minulých letech se město pustilo do několika podobných projektů, které zahrnovaly nejen výstavbu a rekonstrukci mostů, ale také obnovu dalších klíčových částí městské infrastruktury. Například nedávno dokončená rekonstrukce mostu přes říčku Litavku byla široce oceněna místními obyvateli i odborníky.

Jedním z hlavních důvodů pro rekonstrukci a výstavbu nových mostů je zajištění bezpečnosti pro všechny uživatele. Staré mosty často nesplňují současné bezpečnostní standardy a mohou představovat riziko jak pro pěší, tak pro motoristy. Nový most na Rynečku bude vybaven moderními bezpečnostními prvky, které zvýší komfort a bezpečnost pro všechny, kdo ho budou využívat.

Kromě bezpečnosti je dalším významným faktorem také estetika. Nový most bude navržen tak, aby harmonizoval s okolní architekturou a přispíval k celkovému vzhledu města. Příbram si uvědomuje důležitost vizuálního dojmu a snaží se, aby nové stavby byly nejen funkční, ale také esteticky přitažlivé.

Dalším aspektem je životnost nové konstrukce. Moderní technologie a kvalitní materiály použité při výstavbě nového mostu zaručí, že bude sloužit po mnoho desetiletí bez potřeby větších oprav. Tento dlouhodobý přístup k investicím je klíčový pro udržení stabilní a spolehlivé infrastruktury ve městě.

Obyvatelé Příbrami a návštěvníci města se mohou těšit na moderní a bezpečný most, který usnadní dopravu a zvýší komfort cestování. Radnice věří, že tento projekt přinese pozitivní změny a přispěje k dalšímu rozvoji města. S ohledem na plánované harmonogramy a pečlivou přípravu projektu je pravděpodobné, že všechny práce budou dokončeny včas a v požadované kvalitě.

Realizace tohoto projektu je také ukázkou dobré spolupráce mezi městem a dodavatelskými firmami. Město Příbram dlouhodobě spolupracuje s renomovanými společnostmi, které mají zkušenosti s podobnými projekty a mohou zaručit vysokou úroveň kvality provedených prací.

Na závěr lze říci, že nový most na Rynečku bude významným příspěvkem k infrastruktuře města Příbrami, který zvýší bezpečnost, komfort a estetickou hodnotu tohoto frekventovaného místa. Místní obyvatelé mohou být hrdí na to, že jejich město pokračuje v investicích do budoucnosti a zajišťuje kvalitní a bezpečné prostředí pro všechny.