Zdroj: archiv Via Salis

„Aktuálně je hotovo z celého projektu 85 % a všechny zapojené týmy, tedy koncesionáře, zhotovitele projektu i operátora dělají maximum, aby byla dálnice otevřena ve stanoveném termínu na konci letošního roku,“ uvedla Daniela Pedret, ředitelka pro komunikaci a vztahy s veřejností projektu Via Salis, koncesionáře, který zodpovídá za projekt D4.

D4 realizuje sdružení Via Salis složené z francouzských firem VINCI Highways a Meridiam. Investice zahrnuje projektování, financování a stavbu 32 km dálnice D4 z Příbrami do Písku a modernizaci a údržbu dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy se státem hotova v prosinci 2024 a dalších 25 let bude konsorcium dálnici provozovat. Za využívání nové dálnice stát zaplatí necelých 18 miliard korun.

V souvislosti se spuštěním provozu v úseku Skalka – Těchařovice dojde k několika navazujícím změnám dopravních opatření. Uvolní se tak další části stavby, aby zde mohly pokračovat práce.

Dopravní opatření:

Směr Písek:

- MÚK Skalka (km 41) převod dopravy z dálnice v plném provozu do levého jízdního pásu před křižovatkou. Otevřený sjezd na Příbram/Sedlčany, otevřený nájezd z I/18 na směr Strakonice.

- MÚK Háje (km 45) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Uzavřená rampa na pravý jízdní pruh, zamezený sjezd na Kamýk/Příbram a nájezd z II/118 směr Strakonice. Objízdná trasa skrz Milín/Příbram.

- ČS Eurotrans v provozu. Převedení provozu ve směru Strakonice v jednom pruhu do pravého jízdního pásu přes čerpací stanicí, umožněn nájezd i výjezd ze stanice ve směru Strakonice.

- MÚK Milín (km 49) v plném provozu – provoz I/4 v pravém jízdním pásu, sjezd na Milín/Příbram umožněn, nájezd z I/66 na I/4 umožněn. Před prvním Milínským dálničním mostem za křižovatkou přejezd zpět do levého jízdního pásu v režimu 1+1.

- MÚK Těchařovice (km 53) až k mostu u Mýšlovic těsně před křižovatkou provoz v LJP jeden pruh. Přejezd do PJP před mostem u Mýšlovic, sjezd na rampě Těchařovice na okružní křižovatku, napojení na původní I/4 z okružní křižovatky.

Směr Praha:

- MÚK Těchařovice (km 53) ze zbudované okružní křižovatky na I/4 přejezd nadjezdu na druhou stranu dálnice, na zdejší okružní křižovatce nájezd rampou MÚK do levého jízdního pásu dálnice.

- MÚK Milín (km 49) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu jedním pruhem. Křižovatka v plném provozu – umožněn sjezd na Milín/Příbram, umožněn nájezd z I/66 směr Praha.

- MÚK Háje (km 45) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Křižovatka v provozu – umožněn sjezd na Kamýk/Příbram, umožněn nájezd z II/118 směr Praha. Ve směru Příbram z křižovatky bude do konce června kyvadlová doprava na okružní křižovatce za nadjezdem, z důvodu budování její druhé části a přilehlých napojení.

- MÚK Skalka (km 41) až do křižovatky provoz v levém jízdním pásu v jednom pruhu. Křižovatka v provozu – umožněn sjezd na Příbram/Sedlčany, umožněn nájezd z I/18 směr Praha.