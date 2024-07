Význam školení první pomoci

Městská policie Příbram dlouhodobě spolupracuje se základními a mateřskými školami v oblasti výuky bezpečnosti. V uplynulém školním roce, kromě tradiční výuky bezpečnosti ve spolupráci s Besipem, zahájila také školení první pomoci. Strážníci při přednáškách děti nejen seznamují s první pomocí, ale také je učí používat automatické externí defibrilátory. Tyto defibrilátory jsou již dlouhodobě ve výbavě městské policie a stále častěji jsou také umisťovány na veřejně dostupných místech. Jsou neocenitelnou pomůckou pro laickou defibrilaci, kterou je možné provést resuscitaci před příjezdem záchranné služby.

Výzva pro veřejnost

„Školení první pomoci, které provádějí strážníci na základních školách, je přínosem. Každé dítě by od určitého věku mělo vědět, jak poskytnout první pomoc komukoliv ve svém okolí, a proto jsme se rozhodli tématu více věnovat. Při této činnosti vznikla myšlenka pořízení AED do jednotlivých základních škol. S pořízením přístrojů AED může pomoci veřejnost, podnikatelé, a to buď příspěvkem, nebo zakoupením přístroje pro konkrétní školu. Pokud by přístroj měl zachránit jeden lidský život, investice se vyplatí,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Jak se zapojit

Veřejnost a podnikatelé mají několik možností, jak se do projektu zapojit. Mohou přispět finančním darem, nebo přímo zakoupit AED pro konkrétní školu. Každý dar, bez ohledu na jeho velikost, může výrazně přispět k dosažení cíle tohoto projektu – zvýšit bezpečnost a připravenost škol na krizové situace.

Další kroky v rámci školení

Při školeních se děti také dozvídají o aplikaci Záchranka, kterou je vhodné mít staženu ve svém mobilním telefonu. Aplikace vás stisknutím jediného tlačítka propojí se záchrannou službou a navíc obsahuje mnoho funkcí, které mohou v nouzi pomoci. Mezi jiným nabízí mapu, kde jsou přístupné AED defibrilátory.

Výzva pro budoucnost

Tento projekt je skvělým příkladem, jak může spolupráce mezi městskou policií, školami a širokou veřejností přispět ke zvýšení bezpečnosti a připravenosti na mimořádné situace. Vědomí, že ve školách jsou k dispozici AED přístroje a že děti umí poskytnout první pomoc, může výrazně zvýšit šance na záchranu lidských životů.