Podle vedení města se most ve Špitálské ulici měl opravovat jako jeden z prvních a na mostu u Flusárny mezi rybníky Kaňka a Čekalíkovským rybníkem chtěla radnice zakázat parkování. Je v něm totiž poměrně velká díra, kterou nyní ohraničují dva železné zátarasy. Nicméně auta na něm zatím parkují dál. „V brzké době na tomto mostě plánujeme úplný zákaz vjezdu vozidel, která tam nyní parkují. Dojde tam k úpravám, aby na něj mohli aspoň chodci,“ uvedl letos na jaře místostarosta Martin Buršík.

Jak se ale ukázalo, tak tento most je zatím ve správě Středočeského kraje. „Probíhají jednání o převodu na město Příbram. Dále se počítá, že bude tento most zdemolován a nahrazen pouze lávkou pro pěší, a to v rámci projektu revitalizace Čekalíkovského rybníka,“ doplnila tisková mluvčí města Eva Švehlová.

V případě mostu přes Příbramský potok ve Špitálské ulici je již podle radnice vypracovaná projektová dokumentace a vybírá se zhotovitel stavby. Při ní pravděpodobně dojde ke zrušení jedné nebo obou dřevěných lávek. Podle odhadů radnice má jít o investici v rozmezí 20 až 30 milionů korun. „Budeme o tom ještě jednat, důvodem mimo jiné je, že podle dopravní policie jsou na tomto mostě pro řidiče špatné rozhledové poměry,“ vysvětlil místostarosta.

Zatím není jisté, zda bude možné provést rekonstrukci, nebo se bude muset postavit nový most. „Kromě dopravních inženýrů a dopravní policie se určitě k této stavbě budou vyjadřovat také památkáři,“ dodal Martin Buršík.

Na dalších pět mostů a lávek bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení na zhotovení projektových dokumentací nebo provedení diagnostického průzkumu. „Co se týká dalších mostů postupujeme podle vypracovaných hlavních mostních prohlídek, které si nechalo město Příbram vypracovat,“ konstatovala tisková mluvčí města s tím, že dále se bude postupovat dle plánu uvedeného v hlavních mostních prohlídkách. Ovšem vzhledem k nákladnosti oprav si Příbram bude moci ročně dovolit opravit nejvýš dva mosty.

Důvodem havarijního stavů mostů a lávek je mimo jiné i fakt, že se kontroly mostů v Příbrami mnoho let neprováděly. Důvodem bylo podle samostatného oddělení silničního hospodářství, že v minulosti nebylo jednoznačně definováno, kdo má tyto prohlídky zajistit. A tím došlo k situaci, že nebyly zajištěny vůbec. Poslední prohlídka se uskutečnila v roce 2002.