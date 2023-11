Výše poplatků za odpad, za psy a za ubytování byla tématem pondělního jednání příbramských zastupitelů. Dobrou zprávou je, že na rozdíl od řady jiných měst se v Příbrami poplatek za odpad zvyšovat nebude. „Zůstane na výši 720 korun za osobu a rok i přesto, že skutečné náklady jsou mnohem vyšší. Ke změně ale nakonec dojde, a to u seniorů nad 70 let věku, kteří budou pro rok 2024 platit pouze 50 procent celkové částky. Spoluobčané, kteří v roce 2024 dosáhnou věkové hranice 70 let, uhradí pro zmíněný rok za odpady 360 korun,“ uvedl po jednání starosta města Jan Konvalinka.