Za tímto účelem se uskutečnil ve středu 24. června workshop s cílem vytvoření koncepce rozvoje cestovního ruchu do roku 2030. Příbram sice může turistům nabídnout památky typu Svaté Hory nebo Hornického muzea Příbram, ale hlavním problémem je, že turisté tyto památky navštíví a hned odjedou dál. Ve městě nezůstávají a neutrácí tu své peníze.

„Dá se říci, že naše město je turistická poušť. Nemůžeme tu turistům nabídnout jinde obvyklá romantická podloubí, historií dýchající krámky, hospůdky a kavárničky, měšťanské domy a paláce a do centra města je nic neláká. I ty hlavní turistické magnety oslovují jen relativně omezené cílové skupiny vyznavačů religiózní, montánní a vojenské turistiky,“ míní Pavel Čámský, který v minulých lech s vedením města v oblasti cestovního ruchu spolupracoval.

To ostatně potvrdil i červnový workshop, kde bylo zmíněno, že Příbrami chybí vhodné ubytovací kapacity v podobě hotelů a penzionů. Nevýhodou je také poměrná blízkost Prahy, kde se ubytovávají především zahraniční turisté a do Příbrami a okolí vyráží na jednodenní výlety.

„Loni tu manžel měl bratrance z USA, kam emigroval v 60. letech a přestože se chtěl podívat do Příbrami, kde prožíval dětství, tak bydlel v Praze a sem za námi několikrát přijel,“ vzpomíná na návštěvu příbuzného Blanka Čermáková.

Zábavný park by mohl turisty motivovat k návštěvě

Vedení města připouští, že turistický potenciál města není plně využitý a chce to změnit. Podle radnice se má začít propagací. „Příbram má k dispozici ucelenou řadu propagačních materiálů v jednotném vizuálním stylu. Základními brožurami jsou Vítejte v Příbrami a 10 tipů na výlet do Brd. Pro děti máme zábavné Putování po Příbrami s permoníky Světluškou a Prokopem. V tuto chvíli jsou v tisku Osobnosti Příbrami 20. století, které si můžeme připomenout na řadě příbramských míst. Jsme si vědomi nelehké situace subjektů podnikajících v pohostinství. Na podporu těch, kteří projevili zájem, město tiskne propagační brožuru Ubytování a stravování v Příbrami. Brožura bude distribuována na všech turistických cílech ve městě a jeho nejbližším okolí,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Město také v těchto dnech vydalo brožuru Příbramská zážitkovka. Ta umožní výletníkům čerpat slevy na zajímavých místech Příbrami. Nabízí 28 slev.

Podobné aktivity v oblasti propagace turismu vyvíjí i krajský spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Ovšem část veřejnosti toto považuje za nedostatečné. „Logo a brožurky nemohou zastřít skutečnost, že se zde nedají peníze turistů nijak utratit a tedy že přínos pro zde žijící obyvatelstvo je bídný,“ uvedl na sociální síti Facebook na téma turismu Daniel Doležal.

Také při červnovém workshopu zaznělo, že podpora ze strany města by měla být vyšší. Od zlepšení mobiliáře v historickém centru až po myšlenku vybudování nějakého zábavného parku, který v okolí Prahy prý podle analýz chybí a mohl by návštěvníky do Příbrami lákat celoročně.