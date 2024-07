Dobříšský útulek pro psy se nachází hned vedle zimního stadionu. Je dobře oplocen a už z dálky je slyšet štěkot psů. Vždy jeden z nich se totiž může probíhat po dvorku a ostatní by chtěli též. Jakmile ošetřovatelka všechny zavře do kotců a odejde, štěkot ustane.

„Máme zde osm kotců, které jsou plně obsazeny. V jednom jsou dokonce dva ovčáci, kteří se spolu snesou. Naštěstí máme s manželem velký dům, takže vždycky pro nějakého opuštěného pejska místo najdeme,“ prohlásila ošetřovatelka Lucka Oplíštilová.

Museli ale zastavit příjem psů od původních majitelů. „Většinou to bývají problémoví psi, kterým je potřeba se dlouhodobě věnovat. Naprostá většina psů, které máme, jsou právě od původních majitelů, kde jdou adopce opravdu těžko. Ale pejsky nalezené na ulici, kteří se jen zaběhli, přijímáme. V 95 procentech se jejich majitelé ozvou a vracejí se zpátky,“ řekla Oplíštilová, která za pejsky do útulku chodí třikrát denně. V současných parných dnech je musí ochlazovat.

„Máme pod střechou ostřikovače. Stříkají vodu na kotce. Také poléváme beton před kotci. A třikrát denně se střídají ve výběhu, kam jim dáváme bazének s vodou. Dneska ho budu napouštět,“ dodala ošetřovatelka. S venčením pomáhají dobrovolníci. Musí jim být osmnáct let a předem je nutné se domluvit, jakého pejska zvládnou vyvenčit.

„Někdy to jsou i rodiny s dětmi. Máme tady i pejsky, kteří mohou k dětem. Největší zájem je o víkendech, to bývají zamluveni všichni psi. Je nutné si je rezervovat pár dní dopředu. Někteří chodí i v týdnu, ale méně než o víkendu. Vyberou si pejska, dostanou vodítko a obojek. Někteří pejsci musí mít náhubek. Domluvíme se, jestli si ho berou na hodinu nebo dvě či na celý den,“ vysvětlila ošetřovatelka, která nám přiblížila osud jednoho z pejsků. Jmenuje se Max.

„Jeli jsme k veterináři na Zbraslav, kam běžně jezdíme s náročnějšími problémy u pejsků, a obrátil se na nás, jestli si nechceme vzít pejska, kterého přivezli jeho majitelé k uspání, protože je pokousal. V té době to byl čtyřletý kříženec knírače,“ vzpomínala Oplíštilová. Majitele musela chvíli přemlouvat, protože byli rozhodnuti ho nechat uspat. Nakonec si ho odvezla s sebou.

„Majitel měl chodítko, mohl mu ho omylem postavit na nohu, a tak ho kousnul. Nicméně Max je úplně zlatý. Chodí s rodinami s dětmi, ale umí být tvrdohlavý. Když najde venku kost, tak od cizího člověka si ji vyndat nenechá. Ale jinak se tady projevuje bez problémů,“ usmála se ošetřovatelka.

Jen se nesnese s kočkami. Už měl dva domovy, odkud se ale vrátil. Obě rodiny totiž měly kočky, které byly v rodině dřív. „Myslím ale, že se submisivní fenou by se snesl. Naprostá většina našich psů jsou kluci, kteří mívají problém s druhým samcem. U Maxe je ale další problém, že mu nefungují nadledvinky, takže musí užívat dvakrát denně léky. Bohužel vyjdou na 600 korun měsíčně. , tak je to všechno naprosto v pořádku. Jen člověk na to musí myslet a samozřejmě je to zhruba 600 na měsíc finančně. Max je v útulku už tři roky.

Psí útulek v Dobříši sponzoruje město. Jedná se o 200 000 korun na rok, což pokryje základní režii. „Na veterináře a krmení dostáváme víceméně od lidí. Máme transparentní účet, kam nám lidi posílají peníze. Také jezdíme na různý akce, což jsou třeba psí dny, dětské dny na májovky apod., kde postavíme stánek a lidé nám mohou přispívat,“ vyjmenovala ošetřovatelka.

A samozřejmě se to neobejde bez sponzorů. „Bezednamiska.cz jsou nejúžasnější sponzoři, které máme. Kdykoli cokoli potřebujeme, tak si můžeme napsat a oni nám to ještě i dovezou. Dále třeba BIOS na Dobříši nám zdarma dává hobliny. Největší náklady ale tvoří veterinář,“ dodala Oplíštilová.

Na očkování jezdí k veterináři Brožkovi v Dobříši, ale s náročnějšími úkony jako kastrací apod. na Zbraslav. „Je to lépe vybavená klinika a zatím se nám nestalo, že by tam byl nějaký problém,“ uzavřela Oplíštilová, které pomáhá manžel. Nyní je na mateřské dovolené, ale jinak pracuje. Útulek vede jen jako koníček.

Od lidí by uvítala finance na transparentní účet 2700245366/2010, anebo kvalitní krmivo. Používají jen granule, kde je obsah masa více než 50 procent. Případní zájemci o adopci si mohou vybrat pejska na psi-dobris.estranky.cz