Ani jedna z bývalých budov pošty nepatří městu a na jejich získání by musely být vynaloženy značné finanční prostředky. "Pan Starosta Českou poštu v minulosti kontaktoval a nakonec jsme tehdy dostali nabídku, která by pro město představovala jen vyhozené peníze," uvedl pro Deník místostarosta Příbrami Miroslav Peterka.

V minulosti město jednalo s vedením České pošty a jediné možné řešení byla výměna pobočky za pobočku, kdy by při zachování pošty v ulici Budovatelů, byla zrušena pošta na sídlišti. Podle tehdejších výkazů dodaných vedením pošty měla pobočka na sídlišti o třetinu více provedených úkonů než pošta v ulici Budovatelů, informoval v minulosti starosta Jan Konvalinka.

Město tak neplánuje s bývalými budovami pošty nic dělat a obě nejspíš zůstanou i v budoucnu opuštěny. Místostarosta Peterka v minulosti potvrdil, že i když už v ulici Poštovní není pošta, tak nedojde ke změně jména ulice, jelikož by to představovalo zbytečné komplikace. Služby České pošty tak lze využít jen v hlavní Příbramské pobočce na ulici Gen. R. Tesaříka 179 nebo na ulici Mariánská 5.

Důvodem k rušení poboček České pošty bylo snížení ztrát i efektivita služeb. Jak nyní uvedl mluvčí společnosti Matyáš Vitík, nezaznamenala Česká pošta v souvislosti s loňskou redukcí poboček žádný zásadní problém. „Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc," podotkl mluvčí.

"Ani jsem nevěděl, že se nějaké pošty zavírali. Myslím, že většina Příbramáků stejně chodila vždycky sem nebo na Sedmnáctého," sdělil deníku jeden ze zákazníků hlavní pobočky na ulici Tesaříka

Budovy obou bývalý poboček šly po jejich zrušení do prodeje, ale vzhledem k místům, na kterých se budovy nacházejí, o ně doposud nikdo neprojevil zájem. Obě budovy jsou po roce v chátrajícím stavu a bylo by třeba do jejich rekonstrukce investovat značné množství peněz. Navíc kdokoliv, kdo by projevil zájem o budovu na Poštovní, bude muset čelit faktu, že bývalá pošta nyní sousedí s Music Club Béčko, kam se chodí bavit mládež a většina ulice je tak plná prázdných flašek, kelímků a dalších odpadků

Stálým problémem obou stávajících poboček v Příbrami zůstává počet otevřených okének, kdy jich kolikrát není dostupná ani polovina, zvláště patrný je tento problém na hlavní pobočce na ulici Tesaříka, kde můžete strávit i hodinu čekáním, pokud tam přijdete ve špatnou dobu. Tohle je dlouhodobý problém, který se od minulého roku nijak nezlepšil.