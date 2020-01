Několik nových stání k parkování plánuje radnice vytvořit v ulici Na Příkopech před domem č.p. 101. „Jde o rohový dům, který má vchod z jiné ulice, než kde je stanovená parkovací zóna. A tak v místě, kde je nyní bíle vyznačený zákaz stání, vznikne několik míst pro parkovaní lidí, kteří v tomto domě bydlí,“ vysvětlil starosta Jan Konvalinka.

Tato parkovací místa budou součástí tzv. modré parkovací zóny. V ní se za parkování platí 15 korun za hodinu. Provozní doba parkovacího automatu je od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin. Rezidenti si této zóně mohou zakoupit parkovací kartu za 200 korun za měsíc. Ta je za 600 korun měsíčně dostupná pro právnické a podnikající fyzické osoby.