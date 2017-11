Příbramští radní se napotřetí pokusí zakázat hazard

Příbram - Pokusit se prosadit plošný zákaz heren a výherních automatů se stalo v Příbrami už takovým evergreenem, který se čas od času vrací. Jeho třetí comeback se chystá na nejbližší zasedání městského zastupitelstva. Rada města zastupitelům doporučuje schválit plošný zákaz hazardu na celém území města i přesto, že ročně z něj do městské pokladny přijde kolem 25 milionů korun.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Jak se k tomuto doporučení jednotliví zastupitelé postaví, je zatím ve hvězdách. Při posledním pokusu plošného zákazu heren a výherních automatů na začátku letošního roku se pro vyslovilo jen devět z pětadvaceti příbramských zastupitelů. „V momentě, kdy to zrušíme, se bude hrát stejně, ale pod kontrolou nebudeme mít nic. Ani z toho nebudeme mít žádné finanční prostředky,“ upozornil letos v lednu po hlasování na riziko vzniku nelegálních heren zastupitel za ČSSD Petr Větrovský.

Pokud by se nyní podařilo pro tento návrh získat většinu, znamenalo by to, že od 1. ledna 2020 by bylo město úplně bez výherních hracích přístrojů i bez videoloterijních terminálů. „Poslední povolení těchto přístrojů končí 31. prosince 2019. Prakticky by to znamenalo, že v příštím roce by skončily dvě třetiny povolení a ten zbytek pak v následujícím roce,“ vysvětluje místostarosta Václav Švenda (TOP 09), který měl plošný zákaz hazardu v Příbrami jako své hlavní volební téma před komunálními volbami v roce 2014.

Před minulým hlasováním o hernách radnice připravila předjednání tohoto bodu. Schůzky se tehdy zúčastnili jak někteří zastupitelé, tak zástupci loterijního průmyslu, ale i odborníci na problematiku gamblerství. Podobné setkání se nyní neplánuje.

NÁSLEDKY HAZARDU JSOU NÁKLADNĚJŠÍ NEŽ VÝNOS Z NĚJ

„Myslím si, že jsme už udělali dostatečnou osvětu, aby zastupitelé mohli zodpovědně o zákazu heren rozhodnout,“ dodává Václav Švenda s tím, že částka 25 milionů korun, která ročně z hazardu ve městě doputuje do městského rozpočtu, je ve srovnání s jevy, jako je zvýšená kriminalita, rozpady rodin a podobně, zanedbatelná, protože náklady na řešení těchto situací jsou mnohonásobně vyšší.

ŠPATNĚ INVESTOVANÉ PENÍZE?

Naopak někteří zastupitelé si myslí, že plošný zákaz nic nevyřeší. Například podle opozičního zastupitele Petra Kareše (Šance pro Příbram) město špatně využívá peníze, které z hazardu má.

„Hledejme nějaký kompromis, naučme se využívat prostředky, které z hazardu máme,“ uvedl při posledním projednávání zákazu heren letos v lednu Kareš.

ZÁKAZ SE PODAŘILO PROSADIT V DOBŘÍŠI

Úplný zákaz hazardu se ale už podařilo prosadit například v Dobříši koncem roku 2016. Hlasování bylo jednoznačné, zdržel se pouze jeden jediný zastupitel. Většina automatů ve městě skončí už v letošním roce.

„Některá herna má povolení dokonce až do roku 2019,“ sdělil po schválení vyhlášky v prosinci 2016 Příbramskému deníku dobříšský starosta Stanislav Vacek (STAN). V současné době se na území města nachází osm heren. Zákazem hazardu bude ale dobříšský rozpočet o čtyři až pět milionů chudší.

SEDLČANY BEZ HAZARDU

Nulová tolerance hernám a automatům platí také ve městě Sedlčany. Zastupitelé schválili vyhlášku o jejich zákazu už před pěti lety. Ovšem ještě v roce 2015 ve městě fungovalo sedm míst s hracími přístroji.

„V dopise sdělujeme ministerstvu financí, že je porušována vyhláška města Sedlčany o úplném zákazu provozování hracích přístrojů. Ministerstvo je povinno ve správním řízení vydaná povolení ukončit. Dosud tak, bohužel, neučinilo a pokud ano, jsou přístroje provozovány takzvaně na černo,“ řekl tehdy sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel (ODS).

Zákaz hazardu schválilo i vedení dalších obcí na Příbramsku, třeba v v Petrovicích u Sedlčan nebo ve Staré Huti, kde platí povolení provozu výherních hracích přístrojů už jen do 31. prosince letošního roku. Některým vyprší platnost i dříve. Od 1. ledna 2018 by tedy neměla být území obce Stará Huť provozována žádná hazardní hra.