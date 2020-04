„V Příbrami máme celou řadu zajímavých osobností, které by si tuto cenu zasloužily. Nyní má každý z nás jedinečnou možnost ve svém okolí vybrat ty, kteří by měli být nominováni,“ řekl starosta města Jan Konvalinka.

Vedení města se obrací na veřejnost. Pokud má někdo nějaký tip, koho by měla Příbram do projektu nominovat, může dát vědět radnici do čtvrtka 9. dubna.

Do nominace je potřeba uvést jméno osoby, případně název organizace, název podpořeného projektu a několika větami zdůvodnění nominace. „Z nasbíraných nominací vytvoříme anketu pro hlasování o finální nominaci města do celostátního finále,“ dodal Jan Konvalinka.

Hlasování se uskuteční od 14. do 17. dubna. Své tipy může veřejnost posílat na adresu: eva.svehlova@pribram.eu.