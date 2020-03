„Tato zařízení jsou otevřena pro děti těch, kterých je v současné době třeba více než jindy. Tedy děti lékařů, záchranářů, členů bezpečnostních sborů a ozbrojených sil a také zaměstnance určitých poskytovatelů sociálních služeb,“ řekla k otevření mateřské školy a školní družiny při základní škole ve Školní ulici příbramská místostarostka Zorka Brožíková.

Děti ve věku od 3 do 10 let jsou do školky a školní družiny přijímány na základě žádosti podané prostřednictvím jejich zaměstnavatelů přímo na krajském úřadu.

„Obě zařízení jsme otevřeli již v pondělí, k docházce přihlášeno 12 dětí školního a 22 dětí předškolního věku, přičemž aktuální počet docházejících je nižší. Žádosti o docházku neadministrujeme my jako město, ale jsou přijímány přímo prostřednictvím Krajského úřadu,“ dodala Zorka Brožíková s tím, že děti i personál mají dostatečné množství roušek a desinfekčního materiálu.