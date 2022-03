PODÍVEJTE SE: Děti si hrály na starostu. V Příbrami by uvítaly také hopsárium

Redakce

Jaké to je sedět za starostenským stolem si v Příbrami na začátku týdne vyzkoušely děti z Mateřské školy Jana Drdy. Při návštěvě měly možnost říci, co by si ve městě přály.

Děti na návštěvě kanceláře starosty v Příbrami. | Foto: Město Příbram

Mezi nápady padla zmínka o trampolínách, hopsáriu nebo skleněné kostce, která by visela nad městem jako pozorovatelna. Dobříšský 'Karlův most': Provizorní přemostění má vzniknout do dvou týdnů „Návštěva dětí, které z radnice směřovaly na služebnu městské policie, byla příjemným zpestřením pracovního dne,“ uvedlo vedení města.