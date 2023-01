V uplynulých dvou volebních obdobích je v Příbrami výraznou osobností hnutí ANO právě starosta Jan Konvalina, který byl do úřadu zvolen již podruhé.

„Ve vší úctě si myslím, že do určité míry tady mohou sehrát roli média. Zároveň si myslím, že pozice prezidenta je vnímána méně politicky, než je tomu například u zastupitelů či poslanců. Vcelku tedy nemám problém s tím, jak tu lidé prezidenta volili, a vlastně jsem podobný výsledek očekával. Navíc ten rozdíl mezi oběma kandidáty nebyl zas tak vysoký, voliči ANO u nás stále vybírali Andreje Babiše,“ komentoval výsledky volby prezidenta Jan Konvalinka.

Na Příbramsku sečteno, první kolo vyhrál generál Pavel. Vyzve expremiéra Babiše

Prakticky okamžitě po sečtení odevzdaných hlasů začala kampaň pro druhé kolo, kdy právě Andrej Babiš zveřejnil „válečné“ billboardy, na nichž hlásá, že nezavleče Česko do války.

„Jsem diplomat. Ne voják,“ píše se na plakátu bývalého premiéra. V této souvislosti starostovi vadí především skutečnost, že podobné výpady rozdělují společnost.

„Domnívám se že, takováto kolizní rétorika, které jsme svědky, tomu značně přispívá. Nemyslím tedy, že podobné proklamace jsou úplně v pořádku. Především v této době potřebujeme spíše vidět nekonfliktní stavy a prezidentská kampaň tak není v mnoha směrech vedena dobře,“ řekl Deníku Konvalinka.

Příbramští voliči měli vedle hlasování i možnost promluvit do televizních kamer

Na otázku, zda by byl stranický šéf dobrým prezidentem, starosta neodpověděl úplně jasně. Nicméně vyzdvihnul Babišovy politické zkušenosti z ministerstva financí a z čela vlády.

„Když jsem sledoval předvolební debaty, tak jsem se spíše zaměřil na obsah, co kdo říká, než jak to říká. Jinými slovy, co je obsahem jejich sdělení. To, co se mi na proklamacích pana Babiše zamlouvá, je konkrétnost a jasná sdělení – co bychom měli dělat a jak by se to mělo dělat, případně s kým by se mělo o té či oné věci jednat. Pak tu jsou jeho zkušenosti. U ostatních kandidátu, a tím třeba nemyslím přímo pana generála Pavla, mi přišlo, že jsou velmi obecní a sklouzávají k neurčitým, prvoplánově líbivým, provoláním,“ uvedl starosta Příbrami.