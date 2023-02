Předpokládané náklady na stavbu jsou 104 milionů korun včetně daně. Příbram zatím nepřijala nabídku dodatečných technických vylepšení, která by cenu projektu zvedla o zhruba 20 milionů korun. Důvod je jasný: snaha šetřit. Nepočítá se tak s cykloboxy, plnohodnotným kamerovým systémem ani vyhřívanými výjezdovými rampami.

„Šlo by o úplný upgrade, který ale není na pořadu dne. Určitě nepotřebujeme další cykloboxy, které už máme na vlakovém nádraží a nejsou využívány tak, jak bychom si představovali. Podobné je to i s kamerovým systémem, který by byl napojen na městskou policii. Můžeme se k němu případně vrátit, bude-li potřeba,“ uvedl příbramský místostarosta Vladimír Karpíšek.

Přes dvě stě parkovacích stání

Pětipodlažní parkovací dům nabídne 176 stání, dalších 41 míst bude na venkovní parkovací ploše. Kapacita parkování na autobusovém nádraží se tak rozšíří z 65 stání na původním parkovišti na celkových 217. Část přízemí parkovacího domu přitom bude vyhrazena pro vozy handicapovaných.

Objekt má být hotový na začátku příštího roku. Jeho dokončení by se mělo časově protnout s nastavením parkovacích zón ve městě, a plnit tak několik funkcí.

„V první řadě jde o P+R službu využívanou především cestujícími, kteří v Příbrami nechávají svá auta a pokračují za prací hlavně do Prahy. Dále poslouží parkovací dům zaměstnancům okolních institucí a firem. A rovněž jej budou moct využívat obyvatelé města, kteří žijí v blízkém okolí,“ připomněl starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Soudní pře s projektantem

Přípravy projektu byly zahájeny už před lety, na konci srpna roku 2019 se ale zadrhly. Původní autor prováděcí dokumentace, architekt Filip Ondřejek z firmy Stafer, totiž od smlouvy s městem odstoupil. Jako důvod uvedl neposkytnutí součinnosti objednatele a nepředání potřebných podkladů pro dokončení zakázky. Město se s ním nyní soudí.

Vzhledem k probíhajícímu soudu nechce starosta záležitost podrobněji komentovat, nařčení z nedostatečné spolupráce ze strany města však odmítá.

Vliv na projekt ovšem podle něho soudní spor nemá. „Jsou upravena autorská práva k jednotlivým stupňům projektové dokumentace“ vysvětlil Konvalinka.

Do dnešního dne proběhlo několik stání. „V některých částech soudního sporu už jsme dokonce byli úspěšní,“ uvedl starosta.

Smluvní pokuta skoro šedesát tisíc

Dosud nebylo jasné, o jakou částku se město s projektovou kanceláří soudí. Nyní radnice Deníku potvrdila, že jde o smluvní pokutu ve výši 56 493,60 koruny. „Odvolací soud dopadl v náš prospěch a žalovaný je povinen částku uhradit se zákonným úrokem z prodlení ve výši 10 procent, a to od 9. listopadu 2019,“ upřesnila mluvčí radnice Eva Švehlová.

Město je podle Konvalinky ochotno i nadále jednat o mimosoudním urovnání.

Filip Ondřejek na zaslané dotazy Deníku nereagoval.