Pro všechny nadšence do datové analýzy a vizualizace se nabízí jedinečná příležitost zúčastnit se kurzu "Moderní reporting v Power BI Desktop", který je určen pro mírně pokročilé uživatele. Tento kurz se uskuteční 12. září 2024 od 9:00 do 12:00 hodin.

Kurz je ideální pro uživatele Excelu, kteří již mají základní znalosti v Power BI a chtějí své dovednosti posunout na další úroveň. Účastníci by měli být schopni vytvářet reporty z dobře připravených dat a mít základní povědomí o funkcionalitách Power BI Desktop, včetně relací a principů práce. Kurz je zaměřen na práci s méně ideálními daty a jejich přípravu pro další analýzu.

Účastnický poplatek

Člen OHK Příbram: 2000 Kč + 21 % DPH

Nečlen OHK Příbram: 2200 Kč + 21 % DPH

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 6. září. Přihláška i potřebné informace jsou dostupné na stránkách OHK Příbram.

Program kurzu zahrnuje

Opakování a sjednocení znalostí – pro co se Power BI hodí a jak to celé funguje.

Načtení a transformace dat.

Práce v prostředí Power Query editoru.

Práce s datovými typy.

Nejčastější způsoby transformace a čištění dat v Power Query.

Vizualizace dat v Power BI Desktop – vložení vizuálu do reportu, jeho základní formátování a nastavení.

Kurzem provede Jana Tichá (Bc. et Bc.), která pracuje pro společnost GLOBIS s.r.o. od roku 2006. Specializuje se na využití kancelářských aplikací ve firemní praxi a na prezentační a komunikační dovednosti. Lektoři společnosti GLOBIS s.r.o. jsou certifikovanými testery ECDL a akreditovanými lektory MŠMT. Jana Tichá je také akreditovaným externím koučem (MŠMT, 2015).