Příbram zná vítěze participativního rozpočtu. Na realizaci má město dva roky

Do třetího ročníku participativního rozpočtu v Příbrami bylo přihlášeno celkem sedmnáct návrhů. Deset z nich bylo po zhodnocení proveditelnosti zařazeno do hlasování veřejnosti. Do něj se zapojilo 2042 lidí, kteří rozdělili celkem 4547 kladných a 935 záporných hlasů. Vítězný návrh získal rekordní počet hlasů v historii celého projektu participativního rozpočtu, celkem 892 hlasů.

Městská část Nová Hospoda v Příbrami dostane díky participativnímu rozpočtu novou oddychovou zónu. | Foto: archiv města

„V letošním roce je na realizaci projektů vyčleněna částka dva miliony korun, která bude rozdělena mezi vítězné projekty. Největší přízeň si získal projekt 'Park pod Svatou – místo pro setkávání a kulturu', jehož cílem je vybudovat nový park na nevyužívaném pozemku vedle Sportovního areálu pod Svatou Horou," uvedla k výsledkům hlasování Zuzana Kučerová z odboru kancelář města. Příbram připravuje koncepci, jak přilákat do města turisty Přečíst článek › Druhým projektem vybraným veřejností k realizaci je 'Oddychová zóna Nová Hospoda', který je o renovaci parčíku s vodní nádrží na Nové Hospodě. Tyto dva projekty jsou celkem za 1 900 000 korun,“ dodala Zuzana Kučerová. V předchozích dvou letech vítězily vždy tři projekty, ale město mělo s realizací problémy, proto zavedlo letos dvouletý cyklus participativního rozpočtu. Příbram si připomněla památku Milady Horákové Přečíst článek ›

