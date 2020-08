„Stále častěji se pracovníci sběrného dvora setkávají s tím, že je zde odkládán odpad od podnikatelských subjektů, které místo aby platily za skládkování na deponiích, vozí odpad ve velkém množství právě do sběrného dvora, přičemž se velmi často prokazují doklady svých známých, občanů města Příbram. Podobnou zkušenost máme také s občany okolních obcí, kde sběrné dvory nefungují,“ uvedl důvody, které vedly město z zavedení nového opatření starosta Jan Konvalinka (ANO).

Podle radnice potom na toto zneužívaní doplácí obyvatelé města, pro než je sběrný dvůr primárně určený. „Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zpoplatnění vybraných druhů odpadů, přičemž ceny jsou nastaveny tak, aby zásadním způsobem nezatěžovaly kapsy občanů, kteří odevzdávají obvyklé množství odpadu,“ dodal Konvalinka.

Lidé tak od 1. srpna platí za nebezpečný odpad 8 Kč/kg, dřevo (nábytek, dveře apod.) 0,60 Kč/kg, objemný odpad 1,50 Kč/kg, pneumatiky na osobní automobil 50 Kč/ks, pneumatiky na nákladní automobil 100 Kč/ks, pneumatiky na traktor 200 Kč/ks. Za stavební a demoliční odpad se platí už od roku 2018 a jedna koruna za kilogram.

Poplatek za uložení zpoplatněného odpadu je možné uhradit v areálu sběrného dvora platební kartou, převodem z účtu nebo složenkou, případně v hotovosti na pokladně Technických služeb Příbram.

Oznámení o zavedení poplatku prakticky okamžitě vyvolalo poměrně bouřlivou diskuzi. V ní převládá názor, že odpad za nějž se nyní bude platit, bude končit v okolních lesích nebo u běžných popelnic. Navíc někteří lidé připomínali, že pracovníci dvora po nich nechtěli ani občanský průkaz, aby doložili trvalý pobyt ve městě.

„Chápu, že se mezi námi najde několik lidí, kteří sběrný dvůr zneužívají pro své podnikatelské aktivity, ale ve zpoplatněni pro všechny správnou cestu nevidím. Mám obavu, že odpad, který by normálně skočil ve sběrném dvoře bude hyzdit město a navíc ještě městský rozpočet ponese náklady na jeho úklid. Město by mělo raději hledat cestu, jak zneužívání jednotlivci zabránit místo plošného trestání všech,“ konstatoval v této souvislosti opoziční zastupitel Václav Švenda (TOP 09).

Většího nárůstu odpadu v lesích se obávají i lidé z vesnic na jejich okraji. „Po zpoplatnění se nyní můžeme těšit na utěšená zákoutí z hromad pneumatik, nepotřebných křesel, gaučů a jiného harampádí, které bude jednodušší a levnější vyvézt někam do lesa, než se s tím trmácet do sběrného dvora a tam za to ještě zaplatit,“ míní obyvatel osady Kozičín Petr Magera.