V souvislosti s dalšími omezeními vydanými vládou rozšířilo i město Příbram bezpečnostní opatření kvůli možnému šíření koronaviru. Jejich součástí je také zrušení plánovaného 15. zasedání zastupitelstva v pondělí 16. března. Termín zasedání zastupitelů bude sdělen obvyklým způsobem.

Příbramská radnice | Foto: Radek Ctibor

„Zrušení plánovaného a řádně svolaného zastupitelstva je vzhledem k nařízení vlády o plošné karanténě zcela logickým krokem. I kdybychom omezili počet přítomných na funkční minimum, došlo by k nashromáždění zhruba 50 osob v jednom prostoru. To by bylo krajně nezodpovědné. Odložené projednání bodů nebude znamenat velký zásah do fungování města. Zítřejší plánovaná mimořádná rada města se uskuteční dle plánu v půl čtvrté odpoledne,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka.