Tento problém postihl například Příbram. Na zářijovém zasedání městského zastupitelstva v pondělí 14. září to uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka. „Bohužel musíme konstatovat obecný nedostatek členů ve volebních komisích, na vině jsou nejspíš okolnosti posledních dní a vývoj epidemiologické situace v regionu,“ řekl v úvodu zasedání Jan Konvalinka.

Vyzval členy výborů, komisí a osadních výborů, případně i další spolupracující osoby, aby zvážili svou účast ve volebních komisích. „V případě, že se kdokoli rozhodne pomoci, nechť kontaktuje paní Černohorskou nebo paní Makošovou,“ dodal.

Jak se zdá, jeho výzva byla vyslyšena a v současné době už nedostatek členů ve volebních komisích v Příbrami nehrozí. „K výzvě na účast ve volebních komisích se několik osob přihlásilo. To znamená, že jsou aktuálně k dispozici i náhradníci pro případ, že by se některý z členů volebních komisí odhlásil. Pro případ, že by byl nedostatek, tak se bude postupovat dle metodiky ministerstva,“ sdělila mluvčí radnice Eva Švehlová.

V ostatních částech regionu se s nedostatkem lidí ve volebních komisích nepotýkali. „S členy komisí i náhradníky jsme problém neměli, ale chápu, že někde se lidé vzhledem k vývoji situace obávat mohli,“ konstatoval dobříšský starosta Pavel Svoboda s tím, že město má také dostatek ochranných pomůcek pro členy volebních komisí.

Vzhledem ke koronaviru budou složení komisí letos nejspíš o něco mladší. „Komise jsme nějak sestavili. Budou v nich spíš mladí lidé, starší moc nechtěli. Jednak kvůli koronaviru, ale také se jim za málo peněz nechce v případě senátních voleb v komisi posedět dva víkendy,“ popsal situaci v Jincích starosta Josef Hála.

Obavy má jen z toho, že by mohl někdo z členů komise ještě do voleb onemocnět. „Mohu ale do komise případně nominovat i sám sebe,“ dodal s tím, že je připravený v případě potřeby v komisi zasednout. Radnice má také už informace, že někteří senioři by tentokrát raději, aby členové volební komise, zašli s volební urnou k nim. Na matrice v těchto dnech sestavují jejich seznam.

Problémy s účastí v komisích nejsou ani v malých obcích. „U nás máme jednu komisi, budou v ní spíš mladí lidé. Ochranné pomůcky také máme,“ řekl starosta Lazska František Bártík.

Například v Petrovicích u Sedlčan obec navíc nechá u stolů volební komise instalovat i ochranné plexištíty. „Budeme to dělat na vlastní náklady, protože k mému překvapení tento typ ochrany není uznatelným nákladem voleb,“ podivil se petrovický starosta Petr Štěpánek.