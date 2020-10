Příbramská hygiena hledá nového šéfa epidemiologů

Po nástupu rovnou do nejprudších bojů na nynější koronavirové frontě. To čeká novou posilu příbramského pracoviště krajské hygienické stanice. Její pověřený ředitel Tomáš Vodný vypsal výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí či vedoucího protiepidemického oddělení pro okres Příbram, a to s očekávaným nástupem na pracoviště přímo v Příbrami od listopadu.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Příbrami. | Foto: archiv města