/FOTOGALERIE/ Od září roku 2021 zavede Základní škola Březové Hory v Příbrami zbrusu nový koncept výuky a hodnocení. Důraz bude kladen na pozitivní motivaci, aby se děti do školy více těšily. Ve svých žácích chce škola podporovat kreativitu, týmového ducha i individualitu.

Z výuky na Základní škole Březové Hory v Příbrami. | Foto: archiv ZŠ Březové Hory

Výuka by v novém pojetí měla být především zábavná, děti by měly chodit do školy rády, nenudit se v ní, aktivně se zapojovat a být motivovány pozitivní zpětnou vazbou. Na Březových Horách výrazně omezit dosavadní systém výuky a orientovat se na skupinové a individuální metody. Děti by se neměly jen biflovat, důraz bude kladen na komunikaci, empatii a schopnost řešit různé životní situace.