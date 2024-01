Příbramské doly se představí z obrazovky. Na úvod Technických klenotů

Nahlédnout na dálku do podzemí dolů Anna a Drkolnov, do šachetní budovy dolu Vojtěch, ale i dalších historických báňských objektů v Příbrami budou ve čtvrtek 11. ledna večer moci zájemci odkudkoli celé republiky. Upozorňuje na to programová pracovnice Hornického muzea Příbram Stanislava Moravcová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Herec Miroslav Táborský (na snímku vlevo) s ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem při natáčení první epizody dokumentárního cyklu České televize Technické klenoty. | Foto: archiv Hornického muzea Příbram

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu