/FOTOGALERIE/ Příbram v rámci Městského programu prevence kriminality pořádá už od roku 2016 příměstský tábor. Dvacet dětí se svými čtyřmi vedoucími tráví svůj čas od pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin. Děti si na něm pod vedením čtyř zkušených vedoucích užívají netradiční zážitky.

Příměstský tábor Sportovních zařízení města Příbram. | Foto: SZM Příbram

„Děti si hned první den řeknou, co by chtěly prožít, co by se jim líbilo a vedoucí, kterými jsou Kateřina Jobeková Habrová, Tereza Holendová, Štěpán Jobek a Petr Matějíček, připraví program, ve kterém jsou všechna přání zohledněna,“ uvedla po návštěvě příměstského tábora, který našel zázemí v prostorách Střediska výchovné péče, příbramská místostarostka Zorka Brožíková.