Vlastimil Ševr, vedoucí městského kulturního centra, Příbram.Zdroj: se svolením Vlastimila Ševra

Především by to měl být čestný a spravedlivý člověk. Ne snad nějaký dozorčí orgán, ale známka, jaký náš náš národ je. Tedy takový prezident, za kterého by se většina občanů neměla důvod stydět. Má být lidský, umět naslouchat – a zajít mezi lidi, aby se dozvěděl, co je trápí.