ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Největším problémem, který se dotýká především lékařského personálu jak v Oblastní nemocnici Příbram, tak praktických lékařů je nedostatek ochranných pomůcek. „Pátečního zasedání se zúčastnili zástupci svazu praktických lékařů, kteří vysvětlili aktuální situaci. Příbramští praktici své ordinace neuzavírají, jak si často občané stěžují, ale pracují v režimu zástupů, jenž je především z důvodu nízkého počtu ochranných pomůcek, kterými lékaři disponují. V nejbližších dnech bude vydána informace, jakým způsobem mají občané s lékaři navázat kontakt, v jakých případech je potřeba k nim chodit a co dělat v okamžiku, kdy nemohu svého lékaře zastihnout na telefonu,“ uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka.

V oblastní nemocnici Příbram se připravuje odběrné místo, jež by mělo být v provozu v týdnu od 23. března. Zároveň jsou přijímána preventivní opatření v podobě vytvoření izolačního prostoru u akutního příjmu, kde v případě nutnosti budou umisťováni do izolace pacienti s podezřením na onemocnění koronavirem. Nemocnice má v záloze připraveno i speciální izolační oddělení, kam by byli umisťováni pacienti, kteří mají prokázané onemocnění koronavirem, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci a není možné je umístit do specializovaného zařízení.

Hromadná doprava bude zabezpečena

Po dohodě s provozovatelem MHD Příbram, firmou Arriva dojde k určitému omezení linek. I přes toto omezení bude hromadná doprava zabezpečena. Řidiči MHD dostávají ochranné a desinfekční prostředky, autobusy procházejí ozonovým čištěním.

„Policisté i strážníci městské policie dohlížejí nad bezpečnostní města. Nemáme v současné době informace o nárůstu trestné činnosti,“ shrnuje situaci příbramský starosta s tím, že policisté i strážníci zároveň hlídají také povinnost nošení roušek, případně občany upozorňují na nutnost dodržování tohoto opatření.

Aktuálně osm případů onemocnění

Podle krajské hygienické stanice bylo na Příbramsku ke dni 22. března evidované osm případů onemocnění koronavirem. „Jménem krizového štábu a všech starostů území ORP Příbram, vyzývám k potřebě sdělování informací o výskytu nákazy nejen za celé území, ale také za jednotlivé obce,“ dodal Jan Konvalinka.