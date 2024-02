Senior nepřežil nehodu na dálnici D4. Jeho vůz skončil za svodidly na střeše

„Alkohol je návyková látka, která nepříznivě ovlivňuje psychiku člověka, jeho chování, ovládání a rozpoznávání. Alkohol přináší různé zdravotní komplikace, otupuje smysly, člověk má zpomalené reakce, nesprávně odhaduje situaci a přeceňuje vlastní schopnosti, také zvyšuje agresivitu, způsobuje tzv. tunelové vidění a usínání, což je především nebezpečné za volantem,“ uvedla komisařka příbramské policie Monika Schindlová.

Připomněla také, že v loňském roce zavinili na příbramských silnicích opilí motoristé 58 dopravních nehod. Při silničních kontrolách pak příbramští policisté odhalili během loňského roku 796 šoférů pod vlivem návykových látek.

„Velmi nebezpečné je také užívání alkoholu osobami mladšími 18 let, protože návykovost je vysoká a rychlá. Zákony mají nezletilé děti chránit před nebezpečími a negativními dopady. Rozhodnutí, zda se vydat na cestu načisto, je ponecháno až na svobodném rozhodnutí každého dospělého jednotlivce,“ doplnila Schindlová.

Při dopravních nehodách na Příbramsku loni zemřelo pět lidí

Výzva k měsíční abstinenci, celorepubliková osvětová kampaň „Suchej únor“ poprvé proběhla v roce 2013. Zapojit se do ní může kdokoliv, nejen kdo si chce vyzkoušet, do jaké míry má alkohol pod kontrolou. „Loni se k nám připojilo 900 tisíc lidí a budeme rádi, když se podobné množství zapojí i do letošního ročníku, jehož heslo zní Suchou cestou,“ říká Petr Freimann, ředitel, Suchej únor.

