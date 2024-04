„Smažák“ patří ke stálicím českých restaurací a v restauraci Na Vršíčku stojí obvykle smažená gouda 95 korun, s přílohou a tatarskou omáčkou pak 165 korun. A zákazník může vyzkoušet i jiné sýry, smaží zde olomoucké tvarůžky nebo nabízejí sýrovou jehlu s goudou, nivou a hermelínem.

Jak připravuje smažený sýr šéfkuchař restaurace Lokál Marek Janouch:

Výskyt a kvalitu smaženého sýru mapují už nějakou dobu nadšenci na Smažákomapě. A několik špendlíků zapíchli do mapy i na Příbramsku.

Velmi oceňovaným je dle recenze smažený sýr v Tankovně Modrá kočka v Dobříši. „Vše domácí, žádný polotovar. Sýr se krásně táhl. Tatarka domácí a 10/10,“ píše se v hodnocení s tím, že hřebem celého jídla nebyl přímo sýr v trojobalu, ale domácí krokety. „Ty byly něco neuvěřitelného a hned bych na ně šel znovu,“ vyznal se recenzent. Za smažený eidam či hermelín s tatarskou omáčkou a zmíněnými domácím kroketami zákazník zaplatí 200 korun, s hranolkami o pětikorunu méně.

Dobříš vůbec vypadá jako místo, kde se smaženým sýrem hladovějící kolemjdoucí neudělají chybu. Do mapy se dostala s hodnocení 10 z 10 i restaurace U Tří statkářů. Zde podávají smažený sýr s petrželovými zámeckými bramborami a tatarkou za 189 korun.

A deset bodů si za svůj smažený sýr vysloužila i Zastávka Srdcovka v Dobříši. Zde smažák zařazují čas od času do levnějšího denního menu. S domácími hranolkami za něj zaplatíte 156 korun. A večer a o víkendech pak zaplatí zákazník 214 korun ovšem to už za smažený sýr s domácími kroketami, zeleninovým salátem, rozmarýnovou majonézou, parmezánovým chipsem.

Ani okresní město nezůstalo na Smažákomapě bez povšimnutí. Kromě zmíněné restaurace Na Vršíčku zaznamenali „sýrožravci“ například Hostinec U Pletánků.

„Z porce by se klidně najedli dva. Sýr je gouda, krásně se táhnoucí s křupavou strouhankou. Tatarská omáčka byla domácí a výborná, jen bych ji k takové porci osobně uvítala trošku více. Brambory ve slupce byly domácí, hranolky ne, ale to odpouštíme,“ napsala recenzentka a přidala 10 bodů z deseti. Za smaženou goudu s hranolkami a tatarkou zde účtují 255 korun.

Z jídla chudých národní pochoutka

Kdysi se smažený sýr považoval za jídlo studentů a chudých lidí, to ale už dnes neplatí, z tohoto jídla se pro mnohé stala národní pochoutka. Základem je kvalitní sýr, pokrm vynikne s dobrou tatarskou omáčkou.

Kdo do restaurací nechodí, může si sýr připravit doma, ale je třeba znát několik „fíglů“. Předně je to jeho tučnost, která by měla být 30 procent a více. Mouka by měla být polohrubá, k sýru dobře přilne. Při smažení je třeba mít dostatečně vysokou teplotu, aby se trojobal rychle zatáhl.

Jisté je, že ani Smažákomapa ani redakční znalost nemusí zachytit všechny podniky s výtečným smaženým sýrem. Pokud tedy máte pocit, že zrovna na ten váš oblíbený jsme zapomněli, napište nám na martin.rumler@denik.cz včetně zdůvodnění, proč zrovna ten je váš oblíbený.

