Volby 2021: Příbramsko by do Sněmovny poslalo i ČSSD a Přísahu

/FOTOGALERIE/ Pokud by se volilo pouze v okrese Příbram, ČSSD by svého poslance měla. Tradiční a naposledy vládní strana získala v okrese 5,22 procenta hlasů. A uspěla by i Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty (5,56 %).

Parlamentní volby v budově příbramského gymnázia. | Foto: Deník/Michal Bílek

Vítězem voleb na Příbramsku se o 29 hlasů stala koalice Spolu (26,78 %), druhé bylo ANO 2011 (26,72 %), následovali je Piráti a Starostové (17,22 %) a SPD (7,68 %). Střední Čechy bude zastupovat 26 poslanců. Podívejte se, kdo zasedne ve sněmovně Přečíst článek › V samotné Příbrami naopak hnutí ANO zvítězilo a na druhé místo tak dosunulo koalici Spolu. Rozdíl mezi nimi v okresním městě činil 311 hlasů.