Rekonstrukce příbramského aquaparku

Z prohlídky příbramského aquaparku.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Bude jistě zajímavé sledovat, kam se posune rekonstrukce příbramského aquaparku. Zatím bylo třeba opravovat především technologie v havarijním stavu, než se město pustí do nákladné generální rekonstrukce. Plány na přestavbu za stamiliony už existují skoro deset let, ale zatím se projekt nepodařilo uskutečnit. Letošek by mohl být rokem, kdy se do opravy aquaparku od samotných základů město pustí.

