Místo dvanácti korun osmnáct zaplatí od prvního květnového dne za jízdenku v příbramské městské hromadné dopravě cestující od patnácti do šedesáti let v autobusu u řidiče, bude-li platit hotově nebo bankovní kartou. I s čipovou kartou musí počítat s dražším cestováním, cena jízdenky se zvedá z deseti na čtrnáct korun. Ceny městského jízdného v Příbrami stoupají po dlouhých jedenácti letech.

Zastávka MHD v Příbrami. | Foto: město Příbram

Radnice oznámila změnu jízdného v městské hromadné dopravě (MHD) na začátku jara s vysvětlením, že město platí dopravci za ujeté kilometry stále více, cestující se ale dosud vozili za jízdné stanovené v roce 2012. A například letos Příbram dotuje MDH skoro pětapadesáti miliony.

Za kolik se v příbramské MHD jezdí od 1. května 2023

jízdenka pro jednotlivou jízdu - cestující od 15 do 60 let



18 korun při platbě v hotovosti nebo bankovní kartou u řidiče (původně 12 korun)

14 korun při platbě čipovou kartou (původně 10 korun)



jízdenka pro jednotlivou jízdu – děti od 6 do 15 let a cestující nad 60 let



9 korun při platbě v hotovosti (původně 6 korun)

7 korun při platbě čipovou kartou (původně 5 korun)



měsíční jízdenka



cestující nad 15 let

340 korun (původně 300 korun)



žákovská (do 15 let), studentská (od 15 do 26 let), seniorská (od 60 let)

170 korun (původně 150 korun)

Bezplatné jízdné zůstává dále například pro děti do šesti let, držitele průkazů ZTP a ZTP/P, dětské kočárky s dítětem a jedním průvodcem nebo příbramské seniory ve věku nad 70 let při odbavení čipovou kartou.

Časové jízdenky a čipové karty cestující dostanou v Informační kanceláři společnosti Arriva, která sídlí ve spodní části autobusového nádraží na adrese Čs. armády 7, Příbram 4.