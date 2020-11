Zahájení adventu bývalo v Příbrami spojené s bohatým programem a rozsvícením vánočního stromu. Letos se ovšem tradičního zahájení v neděli 29. listopadu lidé nedočkají.

„V letošním roce jsme aktuální situací donuceni zvolit zcela odlišný koncept zahájení adventu. Tradiční rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 29. listopadu, ovšem bohužel bez doprovodného kulturního programu na samotném náměstí. V rámci tohoto slavnostního dne se přesuneme do online světa. Těšit se můžete na online přenos adventního koncertu ze Svaté Hory,“ uvedl starosta Jan Konvalinka (ANO 2011).

Nejen obyvatelé Příbrami si tak na svým počítačích či chytrých televizích budou moci pustit koncerty Ivy Bittové, Pokáče nebo uskupení Lovesong Orchestra.

U dvou posledně jmenovaných by mohli mít někteří Příbramáci štěstí a místo oken v notebooku budou moci otevřít ve svých bytech okna skutečná. „Abychom nežili pouze ve virtuálním světě, má Městské kulturní centrum plán zpestřit program živými koncerty pod okny a v ulicích města. Programu přímo v ulicích se, pokud to bude dle aktuálních nařízení možné, ujme Lovesong Orchestra a Pokáč,“ dodal starosta s tím, že první koncert pod okny by se měl uskutečnit již při zahájení adventu a podruhé by se umělci do ulic vydali právě o zlaté adventní neděli 20. prosince.

Plánů na trhy se nevzdávají

Ve hře stále jsou i trhy a město si přeje, aby o tuto tradiční součást nepřišlo. „Jediné, o co bychom v adventní době v letošním roce nemuseli přijít, je pořádání adventních trhů. Vše ale bude záležet na aktuální situaci a vládních nařízeních,“ uvedla mluvčí města Eva Švehlová.

Otázkou ovšem je, zda i v případě, že by se trhy uskutečnily, nepřijdou lidé o to, co bývalo největším hitem nejenom v Příbrami – skleničku svařeného vína s přáteli. Pořád je tu riziko, že trhy budou letos v suché variantě.

Výběr z programu



29. listopadu

10.00 a 14.00 Lovesong orchestra (on-line a pod okny)

17.00 rozsvícení vánočního stromu (on-line)



13. prosince

18.00 koncert Ivy Bittové z kostela sv. Jakuba (on-line)



20. prosince

10.00 a 14.00 Lovesong orchestra (on-line a pod okny)

16.00 Pokáč (on-line a pod okny)



Zdroj: vanoce.pribram.eu