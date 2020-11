„Lukáš Typlt vás bude zdravit i se s vámi loučit při všech adventních koncertech v rámci adventních nedělí,“ lze se dočíst na webu města. Absolvent Vyšší odborné školy herecké v Praze je v angažmá v příbramském divadle od roku 2002 a kromě herectví se věnuje i rozhlasovému moderování.

Letos se Příbramští nevydají za umělci a svařeným vínem do ulic, ale obsloužit se dobrotami budou muset ve svých domovech a umělci se „vydají“ za nimi. „Zahájení adventu bude letos jiné. V neděli 29. listopadu bude ulicemi města procházet a hrát hudební uskupení Lovesong Orchestra. V podvečer se přesuneme do online prostoru. V 17 hodin budou moci Příbramané tímto způsobem sledovat rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka a od 18 hodin jim bude zprostředkován adventní koncert ze Svaté Hory, při kterém vystoupí skupina Ginevra,“ řekl starosta Jan Konvalinka (ANO).

Přenosy budou k vidění na kanálech youtube a na facebooku, přenosy budou i na místní TV Fonka.

Jasná už je i trasa, po které se Lovesong Orchestra vydá. Jelikož bude mít koncerty tuto neděli dva, zvoleny jsou i dvě trasy, aby se dostalo na co nejvíce obyvatel. Z okna tedy budou moci lidé sledovat produkci třeba v ulicích Březohorská, Pod Haldou, Jana Drdy či Sadové.

O dalších adventních nedělích se mohou lidé tešit na koncerty koncerty Ivy Bittové, Pokáče nebo opět uskupení Lovesong Orchestra. „Programu přímo v ulicích se, pokud to bude dle aktuálních nařízení možné, ujme kromě Lovesong Orchestra i Pokáč,“ dodal starosta s tím, že podruhé by se umělci do ulic vydali o zlaté adventní neděli 20. prosince. Bližší informace zveřejňuje město na stránce vanoce.pribram.eu.

První adventní neděle



10.00 - 12.00 Lovesong Orchestra v ulicích: Březohorská, Pod Haldou, Mariánská, K Dolu Marie, Kladenská, Kremnická, Politických vězňů, Mostecká, Sokolovská, 28. října, Jáchymovská, Mírová, Ve Dvoře, Edvarda Beneše, náměstí 17. listopadu, Prof. Skupy, Bratří Čapků, náměstí Fráni Kučery, sídliště II. poliklinika, 28. října, Ant. Dvořáka, Komenského



14.00 - 16.00 Lovesong Orchestra v ulicích: Sadová, Šeříková, K Drkolnovu, Slunná, Jana Drdy, Podbrdská, Družstevní, Drkolnovská, Rovná, Klatovská, Strakonická, Táborská, Zdabořská, Písecká, Bohutínská, Na Planinách, Pecovská



17.00 – rozsvícení vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka – online



18.00 – adventní koncert ze Svaté Hory – online