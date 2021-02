Jakob oznámil, že se chce plně věnovat sněmovní práci, k čemuž si ponechá ještě post neuvolněného starosty Roztok na Praze-západ. Je i místopředsedou TOP 09 – a krajské angažmá už by se dlouhodobě zvládat nedalo.

Švenda v letech 1992 – 2011 působil v Příbrami jako učitel informačních technologií. Od roku 1993 se zároveň věnuje lokálnímu podnikání. V současnosti je členem spolku Pražská ulice, který sdružuje podnikatele v Příbrami a usiluje o celkový rozvoj města skrze podporu lokální ekonomiky.

V roce 2014 byl zvolen příbramským místostarostou. Loni se vrátil do školství jako zástupce ředitele Integrované školy Příbram. Kromě krajského je i městským zastupitelem. Šestačtyřicetiletý otec dvou synů uvedl, že chce jako nový radní navázat na Jakobovu práci. „Budu nadále pokračovat v komunikaci s našimi příspěvkovými organizacemi, které v této nelehké době potřebují partnera a pomocnou ruku,“ dodal pro ČTK Václav Švenda.

Telička, nebo Švenda?

Hledání nového středočeského radního pro kulturu ale zatím vede k rozkolu v zastupitelském klubu Spojenců. Spojenci, nejmenší z koaličních členů se čtyřmi hlasy v 65členném zastupitelstvu tvoří zástupci TOP 09, Hlasu a Zelených. Původně se hovořilo o tom, že Jakoba by mohl vystřídat Pavel Telička (Hlas).

Co se zprvu jevilo jako hotová věc, už ale neplatí: nejnovější koaliční rozhodnutí Spojenců zní, že radním by se měl stát Švenda. Hlasu to není po chuti, jak plyne z jím vydaného prohlášení. Hnutí v něm dokonce sděluje, že tento vývoj směřuje ke konci fungování Spojenců pro Středočeský kraj jako koalice.

Jakob v této souvislosti odkázal na koaliční smlouvu Spojenců. Švendova nominace je podle něj souladu s usnesením, podle nějž se při výměně na uvolněných funkcích má respektovat stranická příslušnost. Telička ČTK řekl, že respektoval vůli svého hnutí bez ohledu na své osobní preference. Dál by měl být nezařazeným krajským zastupitelem. Na dotaz, zda zůstává součástí koalice, řekl, že jde o záležitost dvou stran. „Záleží i na tom, jestli je zájem ze strany koaličních partnerů,“ podotkl.

„Střídání Jakoba je vnitřní záležitostí Spojenců,“ řekla Deníku hejtmanka Pecková (za STAN). Nového radního bude zastupitelstvo volit na svém únorovém zastupitelstvu.