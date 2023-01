Vysoký zájem občanů o příchod k urnám, zaznamenávaný během pátečního odpoledne a večera, tak neopadl ani v sobotu dopoledne. Tradičně nižší účast v Příbrami vykazuje první volební okrsek. Je to prý dáno tím, že je tam evidováno hodně osob „bez bydliště“ – tedy lidé, které jsou přihlášeni k trvalému pobytu s adresou městského úřadu.

Voliči jsou aktivní, i tak měla Příbram pomalejší rozjezd. Začalo sčítání hlasů

„Volby mají naprosto hladký průběh; nezaznamenali jsme nic mimořádného,“ řekla Deníku Novotná-Kuzmová. Jako jedinou „neobvyklost“ zmínila, že u některých okrsků v Příbrami začaly od sobotního rána působit štáby reportérů televizní stanice CNN Prima NEWS, „odchytávajících“ voliče a dotazujících se lidí na jejich mínění a ohlasy.

Z hlediska průběhu voleb však nejde o nic, čemu by lidé zajišťující jejich organizaci věnovali větší pozornost. „Není to naše záležitost; to je věc té televize,“ upřesnila za městský úřad Novotná-Kuzmová.